Xinhua Silk Road: Red Xifeng, marca chinesa de baijiu, é apreciada em evento internacional de ponta

PEQUIM, 12 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A marca chinesa de baijiu Red Xifeng, que pertence a uma das marcas renomadas de baijiu da China, a Xifeng Liquor, foi amplamente apreciada pelos participantes da NEXT Summit (Bali 2022), realizada recentemente.

Com o tema "Mudança Global e Reconstrução da colaboração", a cúpula atraiu dezenas de políticos, acadêmicos, líderes empresariais e empreendedores de startups de muitos países para compartilhar informações sobre o desenvolvimento de vários setores.

A foto mostra o certificado emitido pelo museu presidencial na Indonésia para incluir o Xifeng Liquor em suas coleções permanentes. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) A foto mostra Oka Artha Ardhana Sukawati, vice-governador da província de Bali, na Indonésia, segurando uma garrafa de Red Xifeng com Guo para tirar fotos. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) A foto mostra a degustação do Xifeng Liquor durante a NEXT Summit (Singapura 2021) realizada no restaurante Palm Beach Seafood. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

A Xifeng Liquor, que já ganhou nove prêmios globais de ouro, participou da NEXT Summit deste ano e levou adiante a cultura chinesa do baijiu de uma forma que se adapta melhor às tendências da época.

O licor Xifeng é feito de cinco tipos de grãos e armazenado em jiuhais, seus grandes e exclusivos recipientes de bebidas alcoólicas feitos de rattan e outros materiais naturais. Produzido com sua técnica de fabricação de licor consagrada há mais de três mil anos, o licor Xifeng tem sido um dos símbolos da cultura de baijiu chinesa.

Guo, em um discurso de abertura feito na cúpula, disse que a Xifeng Liquor aproveitaria as oportunidades estratégicas na nova rodada da revolução científica e industrial para integrar excelentes recursos no mundo todo, promover a qualidade e a inovação tecnológica do produto e aprofundar a cooperação comercial internacional para expandir ainda mais sua presença global.

Há mais de 2 mil anos, o licor Xifeng tem sido levado e vendido para dezenas de países e regiões do mundo, transportado por comerciantes que viajavam ao longo da antiga Rota da Seda.

Nos últimos anos, o licor Xifeng intensificou ainda mais seus esforços para melhorar os produtos, as marcas e as influências culturais, com o valor de produção aumentando rapidamente.

Como um produtor chinês de baijiu que sempre valorizou a inovação técnica e a herança de qualidade dos produtos, a marca também intensificou os sabores dos produtos, melhorando os ingredientes e otimizando ainda mais a técnica de fabricação do licor para satisfazer melhor os gostos dos clientes no país e no exterior.

Com as exportações para cada vez mais países, o Xifeng Liquor está demonstrando seu potencial único de desenvolvimento como um dos bens chineses mais procurados no mercado internacional.

