Xinhua Silk Road: Roadshow für Wintertourismus der nordöstlichen chinesischen Provinz Heilongjiang startet in Peking

PEKING, 13. November 2019 /PRNewswire/ -- Die Provinz Heilongjiang in Nordostchina hat am Sonntag in Peking ihre Roadshow für Wintertourismus gestartet.

Zhang Lina, Leiterin des Referats Kultur und Tourismus der Provinz Heilongjiang, lud die anwesenden Gäste sowie Reiseenthusiasten aus dem In- und Ausland ein, die romantischen Winterlandschaften, gehobenen Resorts und attraktiven Touristikprodukte der Provinz zu erleben.