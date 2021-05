Xinhua Silk Road: Segundo Fórum Y50 de Xangai para a Inovação e o Empreendedorismo promove o desenvolvimento da digitalização de Xangai, leste da China

PEQUIM, 19 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- À medida que a digitalização se torna uma grande tendência de desenvolvimento, Xangai se esforça para construir uma cidade digital e apoiar plenamente a inovação e o espírito empresarial com mais oportunidades, melhores condições e um ambiente melhor, de acordo com o Segundo Fórum Y50 de Xangai para a Inovação e o Empreendedorismo realizado em 15 de maio em Xangai, no leste da China.