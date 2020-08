Xinhua Silk Road: Seraphim assina acordo com a Raystech na SNEC PV POWER EXPO 2020 para o fornecimento de módulos fotovoltaicos de 150 MW

PEQUIM, 10 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. ("Seraphim"), um dos mais importantes fabricantes de produtos solares do mundo, celebrou um acordo de fornecimento de módulos fotovoltaicos de 150 MW de capacidade com o Raystech Group ("Raystech") na SNEC PV POWER EXPO 2020 (Conferência e Exposição Internacional de Geração de Energia Fotovoltaica) em Xangai.

A Raystech é líder no atacado e importação de produtos solares e elétricos na Austrália e Nova Zelândia.

A celebração do acordo de fornecimento de módulos solares com capacidade de 50 MW em junho desse ano foi outro exemplo de que ambas as companhias têm como foco o mercado de distribuição global, promovendo assim o desenvolvimento da energia limpa mundial.

"A parceria favorável e a longo prazo entre a Seraphim e a Raystech estabeleceu a base para a exploração conjunta do mercado de distribuição global", disse Polaris Li, presidente da Seraphim. Acrescentou ainda que "a Raystech levou os produtos atraentes e eficazes da Seraphim e seus serviços profissionais para várias regiões através de sua rede de distribuição na Austrália, Nova Zelândia, Sudeste da Ásia e Europa. Estamos muito otimistas com a parceria".

A Seraphim fornecerá à Raystech os módulos de meia célula série S3 com capacidade de energia de até 440 W combinados com uma conversão de eficiência excedendo a 19,78%.

Os módulos de meia célula da série S3 integram células de silicone de 166 mm com tecnologias multibusbar e de célula de meio corte. A tecnologia multibusbar reduz a distância da transmissão atual entre os dedos finos da grade diminuindo assim a perda da resistência. O processo de meio corte oferece uma redução adicional da perda elétrica interna e da incompatibilidade, além de aumentar em mais de 5% a eficiência em geral da conversão do módulo.

O módulo também reduz o impacto de fissuras ocultas e efeitos de hot spot, aprimorando assim o desempenho, a confiabilidade, sendo ideal para projetos de usinas de energia industriais, comerciais, terrestres e de grande porte em uma grande variedade de projetos.

Han Wei, CEO da Raystech afirma que a parceria continuará a injetar uma nova vitalidade no mercado global e fornecerá serviços de fornecimento de energia mais confiáveis e de melhor qualidade aos clientes globais.

A Seraphim sempre atribuiu uma grande importância ao mercado de distribuição desenvolvendo consideravelmente esses canais.

Desde sua fundação em 2011, a Seraphim especializa-se em pesquisas, desenvolvimento, produção, inovação e vendas de produtos fotovoltaicos (PV). Até o presente, acima de 8 GW de seus produtos foram instalados em mais de 40 países ao redor do mundo.

FONTE Xinhua Silk Road

