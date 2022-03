Xinhua Silk Road: Seraphim completa la producción de módulos fotovoltaicos de 72 MW para Citicore

PEKÍN, 31 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), un fabricante de productos solares líder a nivel mundial, completó recientemente la entrega de módulos fotovoltaicos de 72 MW a Citicore Power Inc. (Citicore), una reconocida empresa de energía renovable de enfoque comunitario en Filipinas.

Según Seraphim, Citicore hizo un pedido de hasta 72 MW de sus módulos monofaciales con una salida de potencia máxima de hasta 540/545 W en julio de 2021.