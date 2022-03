Xinhua Silk Road: Seraphim conclui produção de módulos fotovoltaicos de 72 MW para Citicore

BEIJING, 30 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), fabricante líder global de produtos solares, concluiu recentemente as entregas de módulos fotovoltaicos de 72 MW para a Citicore Power Inc. (Citicore), uma empresa filipina conhecida de energia renovável com foco na comunidade.

De acordo com a Seraphim, em julho de 2021, a Citicore fez um pedido de até 72 MW de seus módulos monofaciais com uma potência de saída máxima de até 540/545 W.