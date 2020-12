Xinhua Silk Road : Seraphim dévoile ses nouveaux modules photovoltaïques à demi-cellules de série S4

Selon Seraphim, les nouveaux modules PV à demi-cellules de série S4 peuvent atteindre une puissance maximale de 540 W, l'efficacité maximale du module atteignant 21,1 %, en intégrant des tranches de silicium de 182 mm de grande taille aux technologies de pointe telles que les cellules à émission arrière passive (PERC), les barres omnibus multiples (MBB), les cellules demi-coupées et l'emballage à haute densité.

Les produits comprennent deux catégories, à savoir le module monofacial et le module bifacial. Ils seront produits à grande échelle dès le premier trimestre de 2021, avec une capacité annuelle prévue de 3 gigawatts (GW) après une mise à niveau de l'équipement.

Soulignons que le nouveau module bifacial à demi-cellule de série S4 peut augmenter la production d'électricité de 10 à 30 %, dans des conditions de sol différentes. Cela permettra de réduire considérablement le coût actualisé de l'énergie (LCOE) et les coûts des autres composants du système.

En outre, grâce à l'application de la technologie du verre à double couche, le module bifacial à demi-cellule de série S4 sera moins sujet aux risques de microfissures, et présentera un taux d'atténuation plus faible, une meilleure résistance au feu, un meilleur rendement de l'isolant ainsi qu'une longévité accrue.

En ce qui concerne la fiabilité, le module bifacial à demi-cellule de série S4 est doté d'un cadre capable de supporter une plus grande charge. Même sans poutres à l'arrière, le devant du module peut à lui seul supporter une charge mécanique statique d'environ 5 400 pascals (Pa).

Seraphim est convaincu qu'avec les avantages qu'ils présentent, les nouveaux modules PV à demi-cellules de série S4 conviennent parfaitement à une utilisation dans les grandes centrales électriques terrestres.

Le nouveau module de demi-cellule bifacial de série S4 est le fruit de la croissance et du progrès de l'entreprise qui vise à fournir les meilleurs produits aux clients de l'industrie photovoltaïque à l'échelle mondiale. À Seraphim, chaque étape est axée sur l'innovation et la transformation afin de créer des produits supérieurs, qu'il s'agisse du module ordinaire au module demi-coupé ou du module monofacial au module bifacial. Selon Polaris Li, président de Seraphim, le lancement du nouveau produit sera très avantageux pour les clients.

Depuis sa création en 2011, Seraphim s'est spécialisé dans la recherche, le développement, la production, l'innovation et la vente de produits photovoltaïques. À ce jour, plus de 8 GW de produits Seraphim ont été installés dans plus de 40 pays au monde.

