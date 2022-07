Xinhua Silk Road: Seraphim e Resolar assinam memorando de entendimento para aprofundar a cooperação no mercado da UE em meio ao plano REPowerEU

PEQUIM, 21 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), fabricante líder global de produtos solares, assinou um memorando de entendimento (MoU) com a Resolar, uma empresa de energia com sede em Luxemburgo no início de julho, com o objetivo de aprofundar a cooperação no mercado de energia solar da UE.

Nos termos do MoU, a Seraphim fornecerá até 1 GW de módulos fotovoltaicos à Resolar em 2023, que serão utilizados nos projetos da empresa a serem executados em 2023.

O MoU está sujeito ao novo plano REPowerEU da União Europeia (UE), que foi divulgado no dia 8 de março para acelerar a transição de energia limpa.

No primeiro trimestre deste ano, a UE importou 16,7 GW de módulos fotovoltaicos da China, um aumento de 145% em relação ao ano anterior, segundo dados oficiais.

"A Resolar considera a Seraphim um parceiro de longo prazo", disse Luis López Martínez, CEO da Resolar, acrescentando que espera aprofundar a colaboração global com a Seraphim.

Polaris Li, presidente da Seraphim, disse que, tendo estabelecido a meta de neutralidade de carbono, os países europeus estão impulsionando a transição energética, cuja urgência foi enfatizada pelo novo plano REPowerEU.

Li acrescentou que a Seraphim sempre atribuiu grande importância ao mercado da UE, esperando contribuir para a transição verde global com a avançada tecnologia fotovoltaica e produtos fotovoltaicos de qualidade da empresa.

A Seraphim é especializada em pesquisa, desenvolvimento, produção, inovação e vendas de produtos fotovoltaicos desde sua fundação em 2011. Até o momento, mais de 14 GW de produtos da Seraphim foram instalados em mais de 40 países do mundo.

A Resolar é investidora, desenvolvedora e também EPC (engenharia, aquisição & construção) de projetos renováveis em todo o mundo. Ela foi criada a partir da colaboração em nível internacional com mais de 21 anos de experiência em energia solar.

FONTE Xinhua Silk Road

