Xinhua Silk Road: Seraphim lança módulo de meia célula de 166 mm

PEQUIM, 22 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. (Seraphim), uma fabricante de produtos solares de nível internacional na China, lançou seu novo módulo de meia célula de 166 mm no dia 22 de abril, redefinindo uma nova geração de módulos fotovoltaicos (FV) combinando wafers de silício de 166 mm de tamanho com multi-busbar (MBB) e tecnologia de meia célula.

De acordo com a Seraphim, o novo módulo de meia célula de 166 mm tem uma eficiência de 20 por cento e uma geração máxima de energia de 445 W.

O novo produto possui desempenho superior tanto em eficiência quanto confiabilidade. A tecnologia MBB aprimora o desempenho da célula, enquanto a tecnologia de meia célula reduz descompassos, perdas de energia interna, craqueamento e hot spots, aprimorando a eficiência de conversão em mais de cinco por cento.

As séries bifaciais são capazes de converter energia de luz incidente e luz difusa no lado frontal convertendo, ao mesmo tempo, energia de luz refletida e luz dispersa nos lados de trás. Assim, esses módulos possuem maior produção e desempenho superior em baixa irradiação. A Seraphim conseguiu aprimorar a taxa de bifacialidade para até 70 ± 5 por cento, resultando em uma energia máxima em tese de 579 W, o que pode reduzir significativamente o LCOE de um projeto.

Sob diferentes condições de solo, o módulo de meia célula bifacial de 166 mm pode aumentar a produção de eletricidade em até 10 por cento, para 30 por cento, em comparação com o módulo de gama único (2-7 por cento mais geração em solo de asfalto, 5-10 mais geração em grama e 10-30 mais geração em lâmina de alumínio).

Devido à melhoria significante em eficiência, a aplicação do novo módulo de meia célula de 166 mm pode reduzir significativamente o custo nivelado de eletricidade (LCOE), custos de equilíbrio de sistemas (BOS), custos de EPC (Construção de Compras de Engenharia) e custos de terra em grandes estações de energia industrial, comercial e de solo.

Comparado aos módulos comuns, o novo módulo de meia célula de 166 mm pode economizar, pelo menos, cinco por cento do custo por watt em projetos acima de 1 MW. Espera-se que seja um concorrente sólido no mercado de energia.

"A Seraphim possui uma experiência rica e exclusiva em pesquisa e desenvolvimento, fabricação e tecnologia", declarou Polaris Li, presidente da Seraphim.

"O novo módulo de meia célula de 166 mm tem sido estritamente controlado por dezenas de links desde a seleção de matérias primas ao design, desenvolvimento e testes. Nós cremos que o lançamento do novo módulo de meia célula de 166 mm trará novos progressos ao desenvolvimento do setor", acrescentou Li.

