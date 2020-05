Xinhua Silk Road : Seraphim lance un nouveau module 158 à haut rendement

PÉKIN, 6 mai 2020 /PRNewswire/ -- Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. (Seraphim), un fabricant de produits solaires de premier plan, a lancé le 6 mai son tout nouveau produit, le module 158 à bardeaux photovoltaïques à haut rendement.

D'après Seraphim, le nouveau module à bardeaux 158 peut générer plus d'électricité avec un rendement plus élevé. En coupant la cellule de 158,75 mm en six morceaux et en remplaçant le ruban traditionnel par un adhésif conduisant l'électricité, le nouveau module à bardeaux 158 peut offrir un rendement maximal de 20,81 pour cent, avec une puissance pouvant atteindre 440 W.

Le rendement d'un panneau solaire mesure la quantité d'énergie solaire qu'un panneau donné peut convertir en électricité utilisable. Cette énergie est convertie en capturant le courant électrique généré lorsque le soleil interagit avec des cellules en silicium ou en couches minces à l'intérieur d'un panneau solaire.

En plus de son rendement élevé, ce nouveau produit offre une fiabilité et une durabilité accrues, son taux d'atténuation étant inférieur de 1,7 % à celui de modules conventionnels.

« En tant que module à bardeaux entièrement mis à niveau, ce nouveau produit représente une véritable avancée réalisée par Seraphim en matière de technologie de modules à bardeaux. Si l'innovation est notre force interne, alors ce nouveau module à bardeaux 158 est notre arme pour conquérir le marché. Seraphim est l'une des premières entreprises du secteur à se lancer dans la production de masse de modules à bardeaux. Au fil des ans, nous n'avons cessé de renforcer la recherche et le développement dans la poursuite de l'excellence. Je suis convaincu que le nouveau module à bardeaux 158 apportera aux clients une expérience de produit supérieure », a déclaré Polaris Li, président de Seraphim.

Ces dernières années, les modules à bardeaux ont attiré l'intérêt de plus en plus de fabricants. Les modules à bardeaux devraient connaître une croissance rapide en termes de capacité de production dans les années à venir, et Seraphim prévoit que les modules à bardeaux deviendront à long terme le module dominant sur le marché du photovoltaïque.

Depuis sa fondation en 2011, Seraphim se spécialise dans la recherche, le développement, la production, l'innovation et la vente de produits photovoltaïques. À ce jour, plus de 8 GW de produits Seraphim ont été installés dans plus de 40 pays à travers le monde.

