Xinhua Silk Road: Seraphim präsentiert neue PV Module mit S4-Halbzellen-Technologie

PEKING, 1. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Der renommierte globale Photovoltaik-Hersteller Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. (Seraphim) hat am 1. Dezember eine Produktreihe der neuen Generation herausgebracht. Es handelt sich um Photovoltaik-Module (PV-Module), die mit der S4-Halbzellen-Technologie ausgestattet sind.