Xinhua Silk Road: setor alimentício ajuda cidade do leste da China a buscar um desenvolvimento próspero

Para buscar uma sociedade próspera com maior qualidade, Huai'an aproveitou as vantagens como uma importante base de grãos de commodities e a cidade natal da cozinha Huaiyang, uma das quatro cozinhas tradicionais chinesas, para desenvolver a indústria de alimentos especiais e o valor de produção de sua indústria de alimentos ultrapassou 100 bilhões de iuanes, afirmou Cai Lixin, chefe do partido em Huai'an.