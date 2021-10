Xinhua Silk Road: Sexta conferência anual do Fórum Mundial de Cultura de Taihu começa em Anhui, no leste da China, para promover em conjunto o aprendizado entre as civilizações

Wang Chen, membro do Gabinete Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) e vice-presidente do Comitê Permanente do Congresso Popular Nacional, discursou no fórum e disse que os esforços da China para fortalecer diálogos e intercâmbios entre as civilizações e promover a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade demonstram plenamente a firme determinação e o desejo sincero da China de aderir à diversidade cultural e a uma cooperação em que todos saem ganhando.