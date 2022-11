Xinhua Silk Road: Shanghai International Shipping Center entra em novo estágio de desenvolvimento abrangente

PEQUIM, 25 de novembro de 2022 /PRNewswire/-- A Shanghai International Shipping Center entrou em um novo estágio de desenvolvimento abrangente com transformação verde, inteligência digital e forte resiliência, de acordo com os participantes do North Bund Forum 2022.

Realizado em Xangai de 22 de novembro a 24 de novembro, o fórum atraiu representantes das principais empresas de navegação e aviação e organizações internacionais, bem como especialistas de renome, para discutir o desenvolvimento sustentável da indústria de transporte marítimo internacional.

A foto mostra a cerimônia de abertura e o fórum principal do North Bund Forum de 2022 em 22 de novembro. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

O Porto de Xangai, que ocupa o primeiro lugar mundial em movimentação de contêineres por 12 anos consecutivos, está realizando uma transformação verde e se tornando um porto central moderno cada vez mais limpo, eficiente e com economia de energia.

As estatísticas mostraram que no porto de Xangai, a proporção de transbordo água-água de contêineres atingiu mais de 50%, o serviço de abastecimento de GNL síncrono navio a navio alcançou operação normal e cerca de 97,95% dos navios operacionais foram renovados com instalações de recepção de energia em terra.

Zhang Wei, vice-prefeito de Xangai, disse que Xangai envidou todos os esforços para desempenhar seu papel como pioneira e líder de demonstração na promoção do desenvolvimento do transporte ecológico.

Enquanto isso, a digitalização está reformulando o modo de produção, modelo de negócios, forma organizacional e ordem de operação do Shanghai International Shipping Center e expandindo o escopo de radiação do centro.

Em 3 de setembro deste ano, foi lançado um centro de transferência de contêineres vazios no porto de Xangai, o que permite que contêineres vazios sejam transportados para a região do delta do rio Yangtzé e portos ao longo do rio Yangtzé por meio aquático, rodoviário e ferroviário, melhorando ainda mais a capacidade de alocação de recursos do porto de Xangai como um centro de transporte marítimo internacional.

Yu Fulin, diretor da Shanghai Municipal Transportation Commission, disse que para melhorar a resiliência da cadeia de suprimentos e da cadeia industrial, Xangai trabalhou com o Yangtze River Delta para acelerar a construção de um centro global de transporte marítimo, melhorar o sistema de coleta e distribuição de transporte marítimo suave e resiliente, bem como promover de forma abrangente o serviço de transporte marítimo e a influência da marca.

Nos primeiros três trimestres deste ano, a produção de contêineres do Porto de Xangai atingiu 34,89 milhões de TEUs, alcançando um crescimento positivo ano a ano e mostrando forte resiliência ao crescimento.

