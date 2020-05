Xinhua Silk Road: Spółka Seraphim wprowadza na rynek nowy moduł 158 o wysokiej wydajności

PEKIN, 6 maja 2020 /PRNewswire/ -- Spółka Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. (Seraphim), producent światowej klasy rozwiązań wykorzystujących energię słoneczną, 6 maja ogłosiła swój najnowszy produkt – wysoce wydajny moduł 158 z ogniwami w konfiguracji gontowej.

W opinii ekspertów spółki Seraphim, nowy moduł 158 może wytworzyć więcej energii oferując lepsze wskaźniki efektywności. Nowy moduł 158 z ogniwami o konfiguracji gontowej, dzięki przecięciu ogniw o długości 158,75 mm na 6 części i zastąpieniu tradycyjnej wstążki klejem elektroprzewodzącym, może osiągnąć maksymalną wydajność 20,81% i moc sięgającą 440W.

Wydajność paneli słonecznych pokazuje jaką część energii słonecznej dany panel może przetworzyć na nadający się do użycia prąd. Energia powstaje przez przechwycenie prądu elektrycznego generowanego, kiedy promieniowanie słoneczne styka się z silikonowymi ogniwami krzemowymi lub innymi cienkimi ogniwami wewnątrz paneli słonecznych.

Oprócz wysokiej wydajności, zwiększyła się niezawodność i wytrzymałość nowego produktu, a współczynnik tłumienia jest niższy o 1,7% w porównaniu z tradycyjnymi modułami.

„Nowy produkt będący całkowicie zaktualizowanym modułem z ogniwami w konfiguracji gontowej to przełom dokonany przez Seraphim w technologii modułów tego typu. Jeśli innowacyjność stanowi o naszej wewnętrznej sile, to nowy moduł 158 jest naszą bronią, którą zdobędziemy rynek. Seraphim jest jedną z pierwszych spółek w branży, które uruchamiają masową produkcję modułów z ogniwami w konfiguracji gontowej. Przez wiele lat nieustannie pracowaliśmy nad badaniami i rozwojem, dążąc do doskonałości. Jestem przekonany, że dzięki nowemu modułowi 158 z konfiguracją gontową klienci zdobędą lepsze doświadczenia związane z produktem" – powiedział Polaris Li, prezes Seraphim.

W ostatnich latach wśród producentów wzrosło zainteresowanie modułami z konfiguracją gontową. W związku z tym przewiduje się, że w nadchodzących latach nastąpi szybki wzrost mocy produkcyjnych. Według prognoz spółki Seraphim, moduły z konfiguracją gontową będą długo dominowały na rynku paneli fotowoltaicznych.

Od chwili powstania w 2011 r., Seraphim specjalizuje się w badaniach, rozwoju, produkcji, tworzeniu innowacji i sprzedaży produktów fotowoltaicznych. Do tej pory spółka Seraphim zamontowała swoje produkty o mocy przekraczającej 8GW w ponad 40 krajach.

Link do strony źródłowej: https://en.imsilkroad.com/p/313196.html

SOURCE Xinhua Silk Road