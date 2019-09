Xinhua Silk Road: State Grid nimmt GIL-Versorgungsstollen-Projekt über 1000KV im Osten Chinas in Betrieb

PEKING, 27. September 2019 /PRNewswire/ -- Ein Projekt, in dessen Rahmen ein Versorgungsstollen mit gasisolierten Übertragungsleitungen (GIL) über 1000KV errichtet wurde, ist kürzlich im Osten Chinas in Betrieb genommen worden, was die führende Rolle des Unternehmens im Bereich der Ultrahochspannungsstromübertragung (ultra-high-voltage, UHV) weiter stärkt.