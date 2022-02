Xinhua Silk Road: Suzhou , no leste da China, fortalece suporte multidimensional para estabelecer cluster de inovação industrial para o setor de informação eletrônica

Cento e cinquenta grandes projetos de informação eletrônica com um investimento total de 129 bilhões de yuans (cerca de 20,28 bilhões de dólares) foram assinados ou iniciados na conferência, abrangendo setores como comunicações 5G, semicondutores, chips, terminais inteligentes, etc. Entre os projetos, 80 foram assinados com o investimento total planejado de 72 bilhões de yuans, enquanto 70 foram anunciados e iniciados com o investimento total planejado de 57 bilhões de yuans, dos quais estima-se que 19,1 bilhões de yuans serão liquidados ainda este ano.

A cidade de Suzhou tem feito esforços multidimensionais para apoiar o desenvolvimento de informações eletrônicas nos últimos anos. Graças à orientação do projeto, suporte a políticas e incentivo à inovação, o setor cresceu e se tornou o primeiro da cidade a atingir um valor de produção anual superior a um trilhão de yuans.

Em 2021, o valor da produção bruta do setor de informação eletrônica de Suzhou atingiu 1,16 trilhão de yuans, um aumento de 10,8% em relação ao ano anterior. Atualmente, a cidade abriga 1.271 empresas industriais acima do tamanho designado e 62 empresas listadas no setor de informação eletrônica.

A AUO Kunshan lançou seu projeto de LTPS no mesmo dia durante o evento. Como um dos três maiores fabricantes de painéis de LCD de grande porte do mundo, a AUO planeja investir um valor adicional de 1,8 bilhão de dólares na atualização da linha de produção e expansão da capacidade, visando atingir o valor de produção anual de 10 bilhões de yuans.

No evento também foi realizada uma cerimônia de outorga de um fundo de apoio fiscal de 2,4 bilhões de yuans acumulados no ano de 2021. Além disso, uma lista de 64 projetos tecnológicos no setor de informação eletrônica foi divulgada no evento. A cidade de Kunshan, uma das principais economias a nível municipal, publicou um sistema de apoio para a nova geração do cluster de inovação industrial, na tentativa de acelerar a integração profunda da cadeia industrial e da cadeia de inovação.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/326373.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1744219/image_1.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road