Xinhua Silk Road: Tasly se mantém como a empresa nacional demonstradora de inovação tecnológica da China 2019

Num tubo de mais de dez metros, A máquina possibilita transformar compostos MTC líquidos em sólidos, graças à tecnologia de vibração por levitação eletromagnética e criogenia, e converte bolus em micro pílulas.

A máquina, com direitos independentes de propriedade intelectual, não somente representa um grande avanço na fabricação inteligente de modernos medicamentos chineses, mas também representa o rumo da produção inteligente de MTC modernos.

A Tasly também está determinada a promover MTC no mercado mundial, o que significa que seus produtos devem passar nos padrões dos testes internacionais.

"Nossa responsabilidade é estabelecer um padrão avançado e tornar cada detalhe perfeito, para fazer com que nossos produtos passem nos padrões dos testes internacionais", disse Sun Wei, a gerente de controle de qualidade do centro industrial internacional.

Com base em estudos profundos sobre regulamentação de medicamentos na China, América e Europa, Sun Wei e sua equipe conduziram pesquisas e avaliações de centenas de métodos de testes, e finalmente estabeleceram 12 tipos de métodos de controle do padrão de qualidade, que inteiramente confirmam que a qualidade do composto Danshen Dripping Pill é estável e controlável.

Paralelo a isso, a Tasly está empenhada em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos urgentemente necessários na prática clinica, e na construção de um modelo biomédico ainda maior, apresentando o desenvolvimento coordenado de modernos MTC, drogas químicas e drogas biológicas, com atualizações inovadoras, realizadas em todos os elementos da cadeia industrial completa.

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

