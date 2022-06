Xinhua Silk Road : Un jeune Chinois nommé pionnier des ODD 2022 par le Pacte mondial des Nations unies

La sélection des pionniers des ODD est une campagne mondiale lancée par le Pacte mondial de l'ONU depuis 2016, dans le but de célébrer des individus à travers le monde ayant accompli des réalisations extraordinaires pour faire avancer les objectifs de développement durable (ODD). Les candidatures de cette année ont été examinées par un jury composé du réseau d'experts du Pacte mondial des Nations Unies, d'anciens pionniers des ODD et de représentants du monde universitaire, d'organisations sociales et d'agences des Nations Unies.

Désigné pionnier des ODD 2022 pour l'adaptation climatique, M. Tong est le seul Chinois parmi les 10 candidats élus cette année. Il est également le deuxième Chinois à avoir été élu pionnier des ODD, et le premier dans le domaine des affaires.

Son invention, la technologie de protection dynamique contre la foudre (dynamic lightning protection, DLP), constitue un système intelligent de prévention des impacts de la foudre grâce à l'innovation technologique, qui s'appuie sur la recherche et le développement de dispositifs de détection de la foudre de haute précision. La DLP est considérée comme une technologie exceptionnelle par les associations professionnelles, tant au niveau national qu'international.

Tout en menant des études sur la protection contre la foudre, M. Tong a également encouragé la coopération interdisciplinaire dans ce domaine afin de favoriser le développement durable. Il a travaillé avec près de 20 organisations universitaires internationales et est à l'origine d'un projet de coopération internationale dirigé par la Chine.

M. Tong a également travaillé activement à la promotion de l'intégration entre les différents secteurs de l'industrie, de l'éducation et de la recherche, afin de permettre à la technologie DLP d'être testée dans diverses industries, en Chine et à l'étranger. L'année dernière, son équipe a remporté le prix d'or du programme du Pacte mondial des Nations unies pour les jeunes innovateurs en matière d'ODD et du premier concours chinois de l'innovation en matière d'ODD pour les jeunes.

La State Grid Corporation of China s'est concentrée sur les objectifs de pic et de neutralité carbone pour sécuriser l'approvisionnement en énergie et promouvoir la transformation énergétique verte et à faible émission de carbone. « Avec le soutien de l'entreprise, nous sommes en mesure de transmettre les principes du développement durable à l'innovation technologique et de présenter au monde le premier système technologique DLP », a déclaré M. Tong, qui s'est engagé à améliorer la protection contre la foudre dans le contexte du changement climatique.

