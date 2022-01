Xinhua Silk Road : Un parc de glace au thème des Jeux olympiques d'hiver au nord de la Chine mène le développement vert grâce à l'économie de la glace

En plus de se classer au premier rang des dix premières villes chinoises pour le tourisme de glace et de neige en 2021, Harbin a fait du tourisme de glace et de neige un moteur visible de l'économie locale, dynamisant ainsi les secteurs de l'économie, du commerce, de la culture et des sports de la ville.

Par exemple, le Harbin Ice and Snow World, fondé en 1999 à l'origine comme un lieu de divertissement occasionnel pour les résidents locaux dans le froid de l'hiver, est devenu aujourd'hui une attraction touristique populaire intégrant les coutumes populaires, le tourisme, la culture et les industries connexes.

Cet hiver, le parc au thème des Jeux olympiques d'hiver a créé plusieurs milliers d'emplois saisonniers pour la population locale. Après les semailles d'été, la réalisation de sculptures sur glace en hiver a généré d'importants revenus saisonniers pour les agriculteurs locaux.

Couvrant une superficie de 820 000 mètres carrés, le Harbin Ice and Snow World dispose de 400 000 mètres carrés dédiés aux paysages de glace et de neige, qui utilisent 230 000 mètres cubes de glace et de neige au total et comptent 65 groupes de paysages de glace et de neige et plus de 100 paysages autonomes.

« Il y a trop de choix de divertissement, comme le vélo sur la glace, le toboggan de glace, le château de glace et l'anneau de ski », a déclaré un touriste du parc à thème, soulignant qu'il fallait à peine 60 à 70 secondes pour glisser du haut du toboggan de glace de 423 mètres de long et que les touristes pouvaient attendre dans la salle d'attente pour se réchauffer.

En tant que carte de visite de la ville de Harbin, le parc a recréé cette année les éléments de l'architecture classique des pays hôtes des Jeux olympiques d'hiver, notamment la Russie, la France, la Suisse, la Norvège et l'Italie, avec des sculptures de glace pour raconter les histoires des Jeux olympiques d'hiver.

