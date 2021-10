Xinhua Silk Road: Veranstaltung zur Feier des hundertjährigen Jubiläums der Entdeckung der Yangshao-Kultur, der Geburtsstunde der modernen chinesischen Archäologie

PEKING, 20. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Am Sonntag wurde in der Stadt Sanmenxia in der zentralchinesischen Provinz Henan eine Gedenkveranstaltung zum 100. Jahrestag der Entdeckung der Yangshao-Kultur und der Geburt der modernen chinesischen Archäologie eröffnet.

Im Rahmen der fünftägigen Veranstaltung finden der dritte chinesische Archäologiekongress und die Eröffnungsfeierlichkeiten des Yangshao-Kulturmuseums in Miaodigou und des nationalen archäologischen Parks im Dorf Yangshao statt.