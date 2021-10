Xinhua Silk Road: VI Fórum de Cooperação Internacional de Portos da Rota Marítima da Seda realizado na quarta-feira em Ningbo, no leste da China.

O Fórum, que destacou o tema "Lidar com as mudanças atuais, superar as dificuldades e debater sobre as estratégias relacionadas", inclui eventos como mesas redondas de alto nível, salões temáticos e conferências especiais para mostrar as conquistas acadêmicas, a experiência de desenvolvimento e as tecnologias avançadas do setor portuário e marítimo.

Nos últimos anos, Ningbo dedicou grandes esforços à construção de portos de classe mundial, o que resultou em um desenvolvimento significativo dos portos locais, o que, por sua vez, impulsionou o desenvolvimento da cidade, disse Peng Jiaxue, membro do Comitê Permanente do Comitê do Partido Provincial de Zhejiang e secretário do Comitê do Partido Municipal de Ningbo na cerimônia de abertura.

Em 2020, o PIB local da cidade ocupou o décimo primeiro lugar entre todas as cidades da China e o valor de suas exportação ocupou o quinto lugar a nível nacional. Seu índice de desenvolvimento de centros de transporte foi classificado entre os 10 primeiros em todo o mundo.

Gao Xingfu, vice-governador do Governo Popular da província de Zhejiang, disse que durante doze anos consecutivos, a movimentação de carga do porto Ningbo-Zhoushan ocupou o primeiro lugar em todo o mundo, o que colocou o porto como único no mundo com uma movimentação de carga anual superior a um bilhão de toneladas.

No contexto da resposta rotineira e específica direcionada à epidemia da COVID-19 na China, a província de Zhejiang traçou um plano de desenvolvimento de cinco anos para o porto Ningbo-Zhoushan e se esforça para transformar o porto de Ningbo-Zhoushan em um importante centro de logística global, armazenamento de produtos a granel e base de transporte e base de serviços de transporte característicos para a Rota Marítima da Seda do Século 21, observou Gao.

Durante a cerimônia de abertura, o Serviço de Informação Econômica da China divulgou oficialmente o Relatório de Reputação Portuária Global 2021 para apresentar a reputação internacional dos portos globais na era pós-epidemia.

O fórum foi organizado conjuntamente pelo Governo Popular da Província de Ningbo, o Instituto de Navegação da China, o Departamento de Transporte da Província de Zhejiang e a Associação Internacional de Portos e Ancoradouros da China.

FONTE Xinhua Silk Road

