Xinhua Silk Road: Von China gebaute Autobahn in Angola soll Wirtschafts- und Handelswohlstand anzukurbeln

PEKING, 31. März 2022 /PRNewswire/ -- Das 76 km lange Autobahnprojekt der China Engineering Group Co., Ltd (CREC4), das die Städte Quitexe und Ambuila in Angola miteinander verbindet, wurde am 24. März inklusive der Zusatzkonstruktionen wie Straßenmarkierungen und Beschilderung vollständig fertiggestellt.