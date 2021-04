Xinhua Silk Road: WELLE Group da China espera um novo desenvolvimento no tratamento de lixo úmido

O WELLE Group, uma empresa listada no GEM com mais de dois mil funcionários, tem se envolvido em várias áreas como tratamento de lixiviado de aterros sanitários, tratamento de lixo úmido, biogás e gás natural, conservação de energia industrial, negócios de tratamento de compostos orgânicos voláteis, etc.

No futuro, o WELLE Group continuará a consolidar seu principal negócio de tratamento de lixo úmido e a fortalecer a pesquisa e o desenvolvimento tecnológicos para aumentar os benefícios econômicos, disse Li Yao, vice-presidente da empresa, durante a IE EXPO CHINA 2021, que terminou na última quinta-feira.

O WELLE Group permanece otimista em relação às grandes oportunidades geradas pelo incentivo nacional à separação de resíduos. Com a implementação gradual de políticas de separação de resíduos em mais cidades na China, o potencial de mercado continuará a ser revelado, disse Li.

Com cada vez mais lançamentos de projetos de investimento em larga escala, o WELLE Group desenvolveu cooperação estratégica com muitas empresas estatais para combinar melhor as vantagens de ambos os lados. Nos últimos dois anos, a empresa assinou acordos estratégicos de cooperação com a SDIC Ecology e o Changzhou Hi-tech Group, afirmou Li.

Ao mesmo tempo, o WELLE Group fará intensas pesquisas sobre como aprofundar a utilização de recursos do lixo úmido e como integrá-lo melhor à agricultura, de modo a melhorar os benefícios econômicos do projeto em pequenas cidades e áreas rurais, com a economia do projeto como uma das considerações importantes.

Além disso, a transformação digital também é uma das prioridades de desenvolvimento da empresa. O WELLE Group promove ativamente a criação de seu próprio data center, plataforma em nuvem de big data e sistema inteligente.

À medida que se intensifica o cumprimento da lei, as exigências relacionadas à proteção ambiental se tornaram mais rigorosas para as empresas. A rica experiência do WELLE Group no tratamento de lixiviado de aterros sanitários pode ser transferida para o setor de tratamento de água industrial a um custo mais baixo, o que será atrativo para os clientes. No futuro, o setor industrial pode se tornar um forte apoio para o crescimento dos lucros da empresa, acrescentou Li.

FONTE Xinhua Silk Road

