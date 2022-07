Xinhua Silk Road: Welterbestätte Quanzhou strebt danach, ein Modell für den Schutz und die Nutzung des kulturellen Erbes zu werden

PEKING, 28. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Es ist ein Jahr her, dass "Quanzhou: Emporium of the World in Song-Yuan China" in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurde, und Quanzhou, eine Küstenstadt in der ostchinesischen Provinz Fujian, hat im Laufe des Jahres große Anstrengungen unternommen, um sich zu einem Modell für den Schutz und die Nutzung von Welterbestätten zu entwickeln.