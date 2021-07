Xinhua Silk Road: Wirtschafts- und Handelsindexbericht (2021) China-Russland (Harbin) am Mittwoch offiziell veröffentlicht

PEKING, 17. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Der Wirtschafts- und Handelsindexbericht (2021) China-Russland (Harbin) ist am Mittwoch in Harbin in der nordostchinesischen Provinz Heilongjiang offiziell veröffentlicht worden.

Der Bericht, beginnend mit der Entwicklung des chinesisch-russischen Handels, hat das Handelsvolumen zwischen China und seinen Regionen mit Russland rundum und auf mehreren Ebenen genau wiedergegeben und den Entwicklungsstand und die Entwicklung des bilateralen Handels durch die Einrichtung eines quantifizierbaren Indexsystems wissenschaftlich verfolgt.