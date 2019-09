Xinhua Silk Road: World IoT Expo 2019 inicia em Wuxi, no leste da China

Este ano, os produtos mais recentes e a profunda aplicação da telecomunicação 5G, da Internet dos Veículos, da Inteligência Artificial, da IoT e IoT para consumidores foram expostos pelas três gigantes da telecomunicação da China, são ela: China Mobile, China Unicom e China Telecom, além da Huawei, Haier, JD.com, Microsoft, Siemens, entre outras.

Além disso, foi lançada uma zona especial de experiência para o WIoT-Park, em que as tecnologias IoT e as cenas do parque são integradas para gerar 35 exibições atrativas com cenas de Wuxi em realidade virtual (VR), transmissões ao vivo feitas pelo 5G, bungee jumping em VR, supermercado inteligente Lawson, restaurante do futuro e uma clínica baseada em big data.

Nos últimos anos, Wuxi testemunhou o desenvolvimento do seu setor florescente de IoT e, até o final de 2018, ostentava mais de 2.000 negócios relacionados à IoT, um aumento significativo em relação aos apenas 100 em 2009, com valor total sendo elevado de 22 bilhões de yuans para 260 bilhões.

A exposição tem organização conjunta do Ministério da Indústria e da Tecnologia da Informação da China e do Governo da Província de Jiangsu e já acontece há quatro anos, desde 2016.

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

