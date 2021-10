Xinhua Silk Road : Wuliangye fait ses débuts au pavillon chinois de l'Expo 2020 de Dubaï

BEIJING, 5 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Wuliangye, le premier producteur d'alcool chinois, a fait une apparition remarquable au pavillon chinois de l'Expo 2020 de Dubaï, dans l'émirat de Dubaï, aux Émirats arabes unis, qui a officiellement ouvert ses portes aux visiteurs vendredi.

En tant que partenaire officiel et producteur de la boisson alcoolisée désignée du pavillon chinois, le producteur d'alcool chinois partage ses produits, son image de marque et le charme et la culture des spiritueux chinois avec le monde.