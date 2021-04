Xinhua Silk Road: Yangzhou, na China, celebra contratos de investimentos em novos projetos no valor de 100 bilhões de yuans no festival "Flowery March"

Sendo uma cidade aberta e inclusiva com negócios prósperos, Yangzhou sempre se esforçou por criar uma "Yangzhou maravilhosa" com um ambiente de negócios agradável e conveniente e por atrair mais amigos para compartilhar oportunidades e colher ganhos na cidade, disse Xia Xinmin, secretário do comitê municipal do partido comunista na cidade.

Durante o festival deste ano, a cidade assinou 180 projetos em fabricação avançada, serviços modernos e no setor de inovação em ciência e tecnologia, com investimentos em projetos avançados de fabricação e serviços modernos atingindo 122,46 bilhões de yuans.

Os projetos contratados incluíram 32 projetos-chave em setores como energia inteligente, alimentos, construção modular inteligente, componentes de precisão para computadores e produtos químicos.

Zhang Baojuan, prefeito da cidade, disse que Yangzhou ampliará os esforços para promover a recriação da base industrial e as campanhas de atualização da cadeia industrial em 2021, a fim de impulsionar o desenvolvimento conjunto de manufatura avançada em Yangzhou.

No curto prazo, a cidade aproveitará a abertura do Museu do Grande Canal de Yangzhou, programada para 18 de junho, para acelerar a construção do Parque de Exposições de Sanwan e oito zonas de exposição do Parque Cultural Nacional do Grande Canal.

Como próximo passo, Yangzhou continuará a ampliar os efeitos da marca da cidade como capital mundial de canal, capital gastronômica e capital cultural da Ásia Oriental, além de desenvolver recursos turísticos para as quatro estações em Yangzhou, destacou Zhang.

Nos últimos anos, Yangzhou continuou aprimorando sua base nos setores industrial e cultural e seu produto regional bruto ultrapassou 600 bilhões de yuans em 2020. A cidade também classificou-se no topo na segunda rodada de avaliação de cidades chinesas amigas da inovação e do empreendedorismo para pequenas e médias empresas.

FONTE Xinhua Silk Road

