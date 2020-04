Xinhua Silk Road: zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Hebi busca investimento estrangeiro online

ZHENGZHOU, China, 21 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Hebi (NETDZ), uma das nove zonas nacionais, na Província de Henan, na região Central da China, recentemente uniu-se a uma campanha online para recrutar investimento estrangeiro para fomentar a troca com empresas internacionais.

A campanha de promoção da busca por investimento, com duração de cinco dias, lançada pelo Departamento de Comércio da Província de Henan, teve início no dia 19 de abril. A NETDZ de Hebi NETDZ, localizada na cidade de Hebi, abraçou a oportunidade para apresentar uma visão abrangente de seus panoramas culturais, indústrias características e oportunidades futuras para investidores de todo o mundo.

Através da Plataforma online, a zona apresenta seus sete principais projetos, entre os quais um parque de incubação industrial para componentes eletrônicos automotivos, um projeto de parque industrial inteligente no segmento de optoeletrônica e um projeto de materiais de liga de magnésio de alto desempenho, com uma estimativa de investimento total de 9,5 bilhões de yuans.

Para a NETDZ de Hebi, participar de atividades online para a promoção de investimentos é, além de uma tentativa de trazer inovação aos métodos de promoção de investimentos, uma prática eficiente de consolidar a colaboração internacional de ponta-a-ponta, disse uma autoridade local.

Fundada de novembro de 1992, a zona conta com uma rede de transportes conveniente com rodovias e ferrovias que cobrem toda a região. Até o momento, três principais setores industriais foram formados, entre eles peças componentes eletrônicos para o setor automotivo, optoeletrônica e processamento profundo de produtos de magnésio.

Com mais de 27 anos de desenvolvimento, o local agora conta com mais de 500 empreendimentos, entre eles 103 conglomerados industriais, cada um com renda de 20 milhões de yuans ou mais para o negócio principal.

Na próxima etapa, a zona planeja fomentar ainda mais a construções da parques industriais característicos, oferecer integração de recursos e serviços de apoio às instalações para empreendimentos na porção superior e inferior das cadeias industriais correlatas, promovera melhoria contínua de sua vanguarda industrial, além de influenciar e acelerar o processo de se tornar uma novo patamar no desenvolvimento da cidade de Hebi.

Xinhua Silk Road

