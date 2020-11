Xinhua Sports: Półmaraton Yiwu 2020 wnosi nową energię do rozwoju miasta

Maraton Yiwu organizowany jest od sześciu lat, a jego poziom sportowy nieustannie wzrasta. W 2019 r. Maraton Yiwu otrzymał tytuł „Wydarzenia na Złoty Medal" przyznawany przez Chińskie Stowarzyszenie Lekkoatletyki.

Mottem imprezy, która przyciągnęła ponad 10000 biegaczy jest „Nowy Jedwabny Szlak - Rozpoczynamy Bieg". Oprócz tradycyjnych tras, znanych z poprzednich edycji, dodano etap przebiegający przez Ogród Botaniczny Yiwu. Po opuszczeniu magazynów Yiwu Port, zawodnicy docierają do Ogrodu Botanicznego Yiwu od strony Xicheng North Road, przemierzając następnie cztery kilometry trasy biegnącej przez „Zielone Płuca Miasta" do jego głównej ulicy Shangcheng Avenue i do linii mety.

Nowy etap w ogrodzie botanicznym dodano z myślą o promocji miasta Yiwu. Biegacze przekonali się, że Yiwu jest nie tylko ogromnym rynkiem handlu hurtowego, lecz również szczęśliwym, pełnym życia i radości miastem. Maraton buduje wizerunek Yiwu jako miasta „strefy wolnego handlu", propagując integrację jego sfery gospodarczej i sportowej, oraz wnosi nową energię do rozwoju Yiwu.

Yiwu to nie tylko znana na całym świecie stolica obrotu towarami, lecz również dynamicznie rozwijające się nowoczesne miasto. Obecnie Yiwu ma powiązania z ponad 2 milionami małych, średnich i mikro przedsiębiorstw, z ponad 20 milionami pracowników przemysłu z całego kraju i podmiotami o wartości na poziomie bilionów juanów.

Jako jedno z najważniejszych punktów reformy Chin i otwierania się kraju na świat, Yiwu nawiązało relacje handlowe z ponad 200 krajami i regionami. Trasą kolejową Yiwu-Xinjiang-Europa o długości 13052 km transportowane są dziesiątki tysięcy towarów z Yiwu, sprzedawanych na całym świecie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1334634/10000_runners_running_through_Yiwu_city.jpg

