Xinxiang Bailu, ein chinesischer MMCF, verpflichtet sich zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen

„Als führender MMCF-Hersteller, der das Ziel der Kohlenstoffneutralität in China verfolgt, stehen wir mit globalen Industriepartnern zusammen, um den Klimawandel gemeinsam anzugehen", sagte Herr Deshun SONG, General Manager von Xinxiang Bailu.

Das Ziel wurde inmitten Chinas Vorstoß für grünes Wachstum angekündigt. Die Zentralregierung betonte, dass die Verwirklichung der Kohlenstoffneutralität bis 2060 und die Beendigung der Kohlenstoffemissionen bis 2030 zwei wichtige Ziele Chinas sind, die während der jüngsten 75. Sitzung der UN-Generalversammlung angekündigt wurden.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird Xinxiang Bailu einen Klimaaktionsplan zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen während der Produktion durchführen, der mit dem Pariser Abkommen und dem Climate Stewardship 2030 des CNTAC (China National Textile and Apparel Council) in Einklang steht. Der Plan beinhaltet auch die regelmäßige Offenlegung von Kohlenstoffinformationen als börsennotiertes Unternehmen und die Entwicklung eines kohlenstofffreien MMCF-Produkts bis 2022, um den Kohlenstoff-Fußabdruck gegenüber Kunden in der Lieferkette mit Unterstützung der CNTAC LCA Working Group zu reduzieren.

Laila PETRIE, Geschäftsführerin der Umweltorganisation 2050, kommentierte die Ankündigung und sagte, sie freue sich, dass sich immer mehr chinesische Textilunternehmen dem Klimaschutz anschließen und gratulierte Xinxiang Bailu zu diesem Schritt. Sie sagte, dass produzierende Unternehmen, die eine echte Dekarbonisierung erreichen, ein effektiver Treiber des Klimawandels in der globalen textilen Wertschöpfungskette sein werden.

ZHANG Zixin, Generalsekretär der CV (Collaboration for Sustainable Development of Viscose) sagte: „Wir freuen uns, dass die CV-Mitglieder nicht mehr nur Mitläufer, sondern auch Vorreiter sind. Das Engagement von Xinxiang Bailu hat eine Vorbildfunktion für die CV-Mitglieder und sogar für die gesamte Zellstoffindustrie.

Was wir aus der Covid-19-Pandemie gelernt haben, ist, dass angesichts einer gemeinsamen Krise niemand für sich alleinstehen kann, sondern dass unsere Branche gemeinsam mehr für das Klima tun kann, als wenn wir alleinstehen." Herr SONG von Xinxiang Bailu sagte ebenfalls, dass das Unternehmen mit dem CNTAC SDG-Team, dem CV und anderen wichtigen Partnern zusammenarbeiten wird, um eine Klimaschutz-Taskforce zu bilden, die die zukünftige Kohlenstoffneutralität von Xinxiang Bailu sicherstellt.

