熊猫快餐与DonorsChoose合作

这家美国华人先锋企业将对教师农历新年项目收到的所有捐款进行最高10万美元的等额捐赠，用于提供所需资源以生动展现春节的深厚历史传统

加利福尼亚州罗斯米德2022年12月13日 /美通社/ -- 美国最大的由家族拥有及经营的亚洲餐饮企业熊猫快餐（Panda Express®）与教育界非营利组织DonorsChoose合作，于今天推出了第一个全国性的农历新年课堂计划。在熊猫快餐免费为教育工作者提供的文化课程"让我们去探索！：农历新年（Let's Explore!: Lunar New Year）"启发下，这家美国中餐厅品牌和DonorsChoose创建了一项双倍捐赠匹配计划，以支持DonorsChoose平台上农历新年庆祝活动专项教师项目的请求。熊猫快餐承诺提供最高10万美元资金，帮助教师获得所需的实践资源、工具包和材料，为学生们生动展现这一充满活力的节日。从12月13日开始，熊猫快餐邀请所有人通过DonorsChoose.org/pandaexpress访问熊猫快递与DonorsChoose农历新年教室计划，并按城市、州和邮政编码直接捐款给其选择的教室。

熊猫快餐首席品牌官Andrea Cherng表示："在亚洲文化中，农历新年是一年里最激动人心的时刻之一。每年的春节都为我们熊猫快餐提供一个机会，让我们在节日期间与客人、同事、朋友和家人进行有意义的对话。大约15年前，熊猫快餐推出了‘让我们探索！：农历新年'课程，目的是在我们当地社区激发文化求知欲，该课程已经成为全国各地教育工作者的一项宝贵资源。我们很高兴能与DonorsChoose合作，邀请捐助者帮助扩大这一重要倡议，在课堂内外培养年轻一代的文化欣赏和包容性。"

研究*表明，文化意识在帮助儿童培养积极的认同感和建立自尊方面起着重要作用。通过将农历新年庆祝活动带到全国各地的教室，熊猫快餐和DonorsChoose不仅深化了对当今年轻人的多元文化教育，而且宣传了春节这个世界最著名节日之一的文化意义，这是一个以集体和团结这个普遍价值观为核心的节日。这一合作标志着DonorsChoose首次参与农历新年宣传活动。活动面向全国所有教师提供，但重点将是熊猫快餐当地社区的学校和"Equity Focus"学校，这些学校的大多数学生是黑人、拉美裔或美洲原住民，并且多数来自低收入家庭。

DonorsChoose首席执行官Alix Guerrier表示："关于农历新年的教学鼓励我们的学生欣赏自己的文化，或可能与自己不同的文化。熊猫快餐正在为教育工作者提供资源，让他们庆祝农历新年，并在课堂上鼓励文化学习。"

熊猫快餐于2008年首次开发了"让我们去探索！：农历新年"计划，为教育工作者提供了一种简单而真实的方式，在课堂上讲述农历新年的独特传统和故事，从而消除文化学习的常见障碍。熊猫快餐的"让我们去探索！：农历新年"计划是一个免费的互动课程，所有教育工作者都可以通过以下网址报名参加：community.pandaexpress.com/lets-explore-lny。仅2022年就有28个州的3140多名教师和近30万名学生参与了该项目。

"让我们去探索!：农历新年"计划包括八项互动活动，深入探讨农历新年庆祝活动的关键组成元素，包括节日的起源、长达15天的庆祝活动中好运食物的意义、幸运红包和红灯笼的象征意义等等。参与活动的教室及青少年服务机构将获得特别农历新年活动手册。

如需详细了解如何支持熊猫快餐xDonorsChoose农历新年课堂计划，请访问DonorsChoose.org/pandaexpress，如需注册参加熊猫快餐的"让我们去探索！：农历新年"免费互动课程，请访问community.pandaexpress.com/lets-explore-lny。

*资料来源： Science Daily, The Early Childhood Team of Nebraska Extension

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关于熊猫快餐（ Panda Express®

熊猫快餐是美国最大的亚洲餐饮概念餐厅，以激发更美好的生活为使命。熊猫快餐自1983年起由联合创始人和联合首席执行官Andrew Cherng和Peggy Cherng家族拥有和经营，以创造各种行业首创的食谱而闻名，包括其最畅销的原味橙鸡（Original Orange Chicken®）和屡获殊荣的蜂蜜核桃虾（Honey Walnut Shrimp™），这些菜式定义了正宗的美式中餐。熊猫快餐的每一道菜式都精心制作，选用优质食材，灵感来自大胆的中国风味和烹饪理念。该餐厅品牌拥有2500多家门店，已将美式中餐推广到12个国家。

自1999年以来，在全球合作伙伴的支持下，熊猫快餐的慈善机构Panda Cares®已经筹集了超过2.82亿美元，并投入了无数志愿时间，为超过1300万名青少年改善健康和教育，并为有需要的社区提供支持。2021年，熊猫快餐成立了熊猫社区团结基金（Panda CommUnity Fund），这是一项为期五年、价值1000万美元的社区投资和应对计划，支持国家和地方组织提供即时和可持续的解决方案，以提升包括有色人种和其他边缘化社区在内的各种群体的地位。如需了解关于熊猫快餐的更多信息，请访问pandaexpress.com，或通过Facebook、Twitter和Instagram关注我们。

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