Xive, fournisseur de services de minage, déploie un rebranding et une plateforme éducative gratuite sur le minage et les crypto-monnaies

NUR-SULTAN, Kazakhstan, 9 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Xive, fournisseur de services de minage basé au Kazakhstan, a annoncé l'octroi de capacités de minage et le lancement d'un site actualisé le 9 juillet. Sur le site Web xive.io, les utilisateurs peuvent acheter un contrat de minage rapide à partir de 4,55 $, et précommander des puissances de minage ou même devenir un partenaire de la société en remplissant une demande d'achat d'actions.

Outre le partage de la puissance de hachage, Xive propose à ses clients un hébergement du matériel de minage à partir de 0,042 $ par kWh. Xive propose également de faibles coûts d'entretien, une assistance à la clientèle et une surveillance du matériel en temps réel.

De plus, la société affirme disposer des conditions juridiques les plus transparentes sur le marché. « Nous travaillons dans le respect de la loi et tenons à notre réputation. Par conséquent, nous fournissons le plus haut niveau de service à nos clients », a déclaré Didar Bekbauov, fondateur de Xive.

La plateforme d'apprentissage Xive Academy comprend un ensemble d'articles éducatifs sur le site Internet de la société et une série de webinaires gratuits, dédiés aux bases du minage et des crypto-monnaies. Le premier webinaire est destiné aux débutants, mais il sera également utile pour les utilisateurs plus expérimentés afin de systématiser leurs connaissances, tout en leur permettant de voir le minage et les crypto-monnaies sous un autre point de vue.

Le Webinaire en ligne « Mining secrets 2020 » aura lieu le 14 juillet à 16h00 UTC. De plus amples informations et un formulaire d'inscription sont disponibles ici.

À propos de Xive

Xive est un fournisseur de services de minage officiellement enregistré se trouvant au Kazakhstan. Il propose des services de minage à distance et des services d'hébergement de matériel. La société a été fondée en 2018 dans le cadre de la plateforme technologique internationale Astana Hub, soutenue par le gouvernement. L'entreprise possède et gère trois centres de données et développe des logiciels de surveillance du matériel en temps réel. Dans un avenir proche, Xive prévoit de lancer une place de marché de puissance de hachage et son propre pool de minage. Parmi les services de la société, on compte la pré-commande de puissance de hachage, l'achat de contrats de minage rapide et l'hébergement de matériel.

