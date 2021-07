XJTLU Expert: EU a Čína chtějí spolupracovat na správě klimatu

SU-ČOU, Čína, 16. července 2021 /PRNewswire/ -- Dr. Evans Fanoulis, odborný asistent pro mezinárodní vztahy na Xi'an Jiaotong-Liverpool University, se během své prezentace o prioritách EU v oblasti inovací na 3. globálním summitu o outsourcingu výroby, který se koná ve dnech 19. až 20. července v čínském Čchang-čchunu, zmíní o opatřeních EU v oblasti změny klimatu.

„Čína a Evropská unie dosud rozvíjely společné projekty a synergie v oblasti boje proti změně klimatu a ochrany životního prostředí," říká Dr. Fanoulis. „V rámci strategického partnerství mezi EU a Čínou probíhají společné dialogy mezi ministry a hlavními představiteli obou stran, které jsou věnované otázkám změny klimatu a životního prostředí. V těchto zásadních věcech probíhá rozsáhlá spolupráce.

„Obě strany chtějí v oblasti globální správy klimatu i nadále spolupracovat. Za tímto účelem se Čína a EU dohodly, že se společně zavážou k Pařížské dohodě o změně klimatu."

Spolupráce Evropské unie s Čínou v oblasti pokroku byla zvláště zdůrazněna v tzv. Strategické agendě 2020, dohodě mezi oběma partnery z roku 2013, která stanovila společná úsilí v různých oblastech politiky.

„V rámci strategického partnerství mezi EU a Čínou již EU financovala projekty v oblasti výzkumu, inovací a vědeckého rozvoje," říká Dr. Fanoulis.

„Domnívám se, že EU a Čína budou i nadále úzce spolupracovat a navrhovat inovativní řešení problémů, jako je změna klimatu, a dále zkoumat iniciativy spolupráce v dalších oblastech, jako je vzdělávání a zdravotnictví, a to i v souvislosti s pandemií COVID-19."

Dr. Fanoulis se ve své prezentaci zmíní také o obchodní a průmyslové politice EU, investicích EU do výzkumu a inovací a spolupráci mezi EU a Čínou v dalších klíčových oblastech.

Čína a Evropská unie v posledních letech efektivně spolupracují a zaměřují se na potraviny a zemědělské produkty, vodní hospodářství, zdravotnictví, vzdělávání, řízení rizik přírodních katastrof, změnu klimatu a ochranu životního prostředí.

Vzhledem k tomu, že Evropská unie 14. července vydala rozsáhlý legislativní balíček „Fit for 55", jehož cílem je snížení čistých emisí skleníkových plynů, dostává se nyní do popředí zájmu politika v oblasti klimatu a životního prostředí. Plán, který zveřejnila Evropská komise, výkonný orgán EU, podrobně popisuje, jak může 27 zemí EU splnit společný cíl, kterým je snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů oproti roku 1990 o 55 %. Konečný cíl - nulové emise do roku 2050.

Summit sponzorují úřady provincií Čchang-čchun a Ťi-lin a mezi partnery patří Světová obchodní organizace, Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO), Rozvojový program OSN (UNDP), Volkswagen, BMW, Pfizer a Baidu.

