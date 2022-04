XONIC LANCE LA PREMIÈRE APPLICATION DE CADDIE DE GOLF ALIMENTÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

« J'avais déjà un télémètre, je n'avais pas besoin d'aide pour choisir un club et je ne me souciais pas de toutes les statistiques de mon swing de golf », a déclaré Eileen Jurczak, fondatrice et PDG de Xonic. « Tout ce que je voulais, c'était un outil facile à utiliser qui connaissait mon swing et qui me donnerait des corrections rapides et des conseils efficaces en un instant : un caddie qui donne des conseils rapides. »

Qu'il s'agisse de corriger un slice dans un par 3 ou d'obtenir de l'aide pour frapper un coup dans une pente, les golfeurs pourront désormais exécuter leur prochain coup sur le terrain de golf en toute confiance.

« J'enseigne le golf depuis près de 30 ans et les golfeurs me demandent toujours des conseils rapides », a déclaré Dustin Kerr-Taylor, professionnel de golf en chef et Pro PGA de classe A. « Je trouve donc formidable que chaque golfeur puisse désormais avoir son propre caddie personnel pour lui donner des conseils rapides de PGA Pro pendant qu'il joue. »

Ce qui distingue l'iTQ, c'est son système d'intelligence artificielle avancé, en attente de brevet, qui apprend et s'adapte en permanence à chaque golfeur et à son swing, et qui est basé sur le principe Swing Signature™ de Xonic. Chaque golfeur a une signature de swing unique, c'est-à-dire la façon naturelle dont son corps veut se mouvoir lorsqu'il balance un club de golf, et cela change rarement.

« Le principe de la signature du swing de Xonic est parfait », a déclaré Bob Lean, professionnel de golf en titre et professionnel PGA de classe A. « En près de 40 ans d'enseignement du golf, je n'ai presque jamais vu mes étudiants modifier leur signature de swing ».

L'équipe de professionnels de la PGA de Xonic a rassemblé des milliers de corrections et de conseils rapides, écrits exclusivement pour l'iTQ. Le iTQ analyse la signature du swing de chaque golfeur et reconnaît instantanément les corrections et les conseils qui lui conviennent le mieux.

De nouveaux pros de la PGA, des corrections et des conseils sont ajoutés chaque saison.

Les golfeurs peuvent expérimenter la puissance de l'iTQ avec un essai gratuit de 14 jours en le téléchargeant sur App Store et Google Play.

Consultez le site xonicgolf.com pour en savoir plus.

À propos de Xonic Golf :

Xonic (prononcer ex-onic) crée et construit des solutions pour l'industrie du golf, en utilisant la technologie pour améliorer l'expérience de tous les golfeurs. Le nom de la société est basé sur le mot "exon", qui fait partie du patrimoine génétique de chacun, car le golf est au cœur de tout ce que fait Xonic.

