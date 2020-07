Xovis multiple vos options d'un coup d'un seul

En dépit du COVID-19, mais aussi en raison de la crise mondiale qui s'en est suivie, Xovis fournit activement des solutions technologiques pour la gestion de la fréquentation et de la distanciation physique. Comme le dit Christian Studer, directeur des produits chez Xovis : « Nous avons été très occupés – nous avons non seulement terminé le développement du très attendu module de direction du regard pour l'analyse en magasin, mais par ailleurs, faisant preuve d'une réponse agile à l'évolution des demandes du marché, nous avons également pris les devants et créé une fonction supplémentaire dans notre micrologiciel à l'intention de nos clients. Les fonctionnalités de détection des masques faciaux et de la direction du regard permettent de mieux comprendre le comportement des clients, dont l'analyse est devenue plus importante que jamais. »

En tant qu'innovateur incontesté des technologies de circulation des personnes basées sur des capteurs de stéréovision en 3D, Xovis s'engage à fournir les meilleurs produits et services, à ses clients comme à ses partenaires. Parce que les gens comptent.

Découvrez comment Xovis détecte les masques faciaux

Découvrez comment la fonction de direction du regard de Xovis fonctionne

Cliquez ici pour en savoir plus sur les solutions de distanciation physique de Xovis

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1199626/Icon_Face_Mask_Detection.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1199627/Icon_View_Direction.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1190859/Xovis_Logo.jpg

Contact de la société

Xovis

Industriestrasse 1

3052 Zollikofen

Suisse

+41-32-342-04-70

[email protected]

Contact pour les médias

Christian Studer, directeur des produits

+41-32-508-35-41

[email protected]

Related Links

https://www.xovis.com/



SOURCE Xovis