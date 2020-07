Xovis multiplica suas opções de uma só vez

Como explica Anne Wyder, diretora de varejo da Xovis: "O COVID-19 tornou obrigatórias as máscaras em muitos locais públicos; reagimos desenvolvendo um novo recurso de IA para nossos sensores, a fim de reconhecer se as máscaras estão ou não sendo usadas. Em uma tentativa de ajudar as empresas a aderirem às normas de saúde pública, esse novo plug-in de software para detecção de máscara facial será gratuito até o final do ano para nossos parceiros integradores que trabalham com a conta na nuvem da Xovis".

Apesar do COVID-19 e, ao mesmo tempo, devido à crise global que se seguiu, a Xovis está fornecendo ativamente soluções tecnológicas para gerenciamento de ocupação e distanciamento físico. Como diz Christian Studer, diretor de produtos da Xovis: "Estivemos ocupados - não apenas finalizando o desenvolvimento do tão esperado plug-in de direção do olhar para análises nos estabelecimentos, mas também, em uma resposta ágil às mudanças nas demandas do mercado, criamos algo extra em nosso firmware para os clientes. Os recursos de detecção de máscara facial e direção do olhar fornecem uma visão mais profunda do comportamento do cliente - cuja análise se tornou mais importante do que nunca."

Como inovadora indiscutível da tecnologia de fluxo de pessoas baseada em sensores de estereovisão 3D, a Xovis está comprometida em oferecer os melhores produtos e serviços para clientes e parceiros. Porque as pessoas contam.

