Xovis vervielfacht Ihre Optionen auf einen Schlag

Trotz COVID-19 und gleichzeitig wegen der darauf folgenden globalen Krise bietet Xovis aktiv technologische Lösungen für Menschenansammlungen und das physische Distanzmanagement an. Christian Studer, CPO von Xovis, drückt dies so aus: „Wir waren fleißig. Wir haben nicht nur die Entwicklung des lang erwarteten View Direction-Plugins für In-Store-Analytik abgeschlossen, sondern sind in einer agilen Reaktion auf die sich ändernden Marktanforderungen sogar noch einen Schritt weiter gegangen, um für unsere Kunden ein „Extra" in unserer Firmware zu schaffen. Sowohl die Gesichtsmaskenerkennung als auch die View Direction-Funktionen ermöglichen einen tieferen Einblick in das Kundenverhalten, dessen Analyse so wichtig wie nie zuvor ist."

Als unangefochtener Innovator der auf 3D-Stereovisionssensoren basierenden People-Flow-Technologie ist Xovis bestrebt, Kunden und Partnern gleichermaßen die besten Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Denn Menschen zählen.

