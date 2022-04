XoXo.com.br, a primeira plataforma de NFTs a ser desenvolvida na Blockchain Alephium (ALPH)

GOIÂNIA, Brasil, 1 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- O novo site xoxo.com.br desenvolvido pela Everglades vai oferecer uma plataforma completa para emitir, vender e desenvolver os próprios smart contracts NFT.

Não é apenas mais um mercado NFT, é uma nova plataforma revolucionària onde o utilizador pode construir o próprio emissor de NFT, o próprio mercado e sistema de resgate. O futuro são nichos de mercado, operados por blockchains escaláveis, descentralizados e fragmentados além de ser mais sustentáveis utilizando menos energia.

Alephium (ALPH) foi escolhido como blockchain base desse novo projeto por vários motivos pois oferece um output de transações grande de até 10,000 transações por segundo graças ao sharding (estilhaços) e é verde, porque é uma blockchain energeticamente otimizada que utiliza menos que 1/8 da energia do Bitcoin para minerar e graças ao PoW é descentralizado. A nova máquina virtual do Alephium foi projetada para resolver muitos dos problemas críticos das plataformas dApps em outras blockchains. Graças ao design UTXO, os tokens estão sob a custódia dos usuários e não dos smart contracts. A máquina virtual do Alephium elimina muitos vetores de ataque de EVM, incluindo autorização ilimitada, problema de "double dip", ataque de reentrância, e muito mais. Em consequência, é muito mais segura.

A equipe do projeto Alephium.org apresentará a nova Blockchain na"Paris Blockchain Week Summit"no dia 13 e 14 de abril 2022. https://pbwsummit.com

Parte da equipe da Everglades também estará presente.

Os casos de uso NFT vão muito além da criação de obras de arte 2D ou 3D. As NFTs podem ser usadas para representar objetos físicos, conteúdo digital, ou mesmo ativos intangíveis como propriedade intelectual e direitos de patente.

As NFTs podem ser integradas ao mundo dos jogos. NFTs dão aos desenvolvedores uma outra forma de expandir sua marca e criar outro fluxo de receita, enquanto os jogadores recebem mais incentivo para continuar jogando um jogo se já possuem personagens ou itens dentro dele.

As NFTs serão usadas para substituir os bilhetes num futuro muito próximo. Por exemplo, os passes de estacionamento podem ser substituídos por "NFT tickets" que receberam uma identificação única que você então usa ao entrar na área restrita para fins de validação.

É também o alicerce básico do Metaverso. Seu futuro avatar é um NFT. Ninguém pode roubá-lo de você, e é a sua identidade real dentro do espaço.

Os casos de uso do NFT ainda estão em sua infância, mas é claro que não só a indústria do jogo lucrará com isso. Isto não só proporcionará facilidade de uso para muitos serviços, mas também aumentará a transparência em muitas transações, especialmente quando se trata de titularidade de propriedades físicas como obras de arte, imóveis ou de um conceito ou ideia.

Sobre à Everglades:

Xoxo.com.br é um site que pertence à Everglades, empresa especializada na comercialização de ativos não tangíveis. Fundada no ano de 2021, a empresa quer permitir a qualquer pessoa, incluindo aqueles com menos experiência técnica, de criar os próprios ativos digitais verificados na Blockchain Alephium (ALPH). Xoxo.com.br fornece aos usuários vários mecanismos criativos de alocação e resgate para os próprios clientes.

Isto significa que o usuário pode oferecer, comprar e vender os itens. Xoxo.com.br permite que o usuário crie itens digitais escassos, interoperáveis e únicos através de fichas não fungíveis (NFTs). A Blockchain Alephium como base foi escolhida por resolver o Trilemma de forma elegante.

Alephium (ALPH) e a primeira sharded blockchain escalonável operacionalmente que melhora o PoW & UTXO para fornecer uma plataforma DeFi & dApps altamente performante, segura e eficiente em termos energéticos.

CONTATO:

Canio Telesca, Everglades

(62) 3142 - 9034

[email protected]

FONTE Everglades

SOURCE Everglades