XP-PEN s'associe à LINE FRIENDS pour présenter la tablette à stylet la plus gaie

« Dans cette nouvelle ère numérique, les jeunes consommateurs continuent d'accorder plus d'importance à leur attachement émotionnel à la marque et à la façon dont elle fonctionne dans les nouveaux styles de communication et d'interaction sociale. Ce constat oblige les marques à faire preuve d'une plus grande ouverture d'esprit et à être plus créatives dans le marketing de leurs produits », a déclaré Li Yuanzhi, PDG de XP-PEN. « Nous nous associons donc à LINE FRIENDS pour lancer une série de produits en édition limitée, dans l'espoir de rendre la peinture numérique plus amusante. »

La nouvelle série de produits comprend Artist12Pro, Deco 01V2 et Star G640, qui ont su, avec habileté, intégrer à leur design unique les charmants personnages de LINE FRIENDS, BROWN, CONY et SALLY. La série LINE FRIENDS Edition offre également une image gaie, permettant aux utilisateurs de libérer leur créativité dans un état d'esprit positif.

Forte de 15 ans d'histoire dans le monde des marques internationales, XP-PEN continuera à concevoir des produits de haute technologie et de haute qualité, attrayants pour les jeunes, puisant son inspiration dans l'héritage de la marque XP-PEN et s'appuyant sur les nouvelles améliorations dont elle a bénéficié. Veuillez consulter le site ci-après : www.xp-pen.com.

À propos de LINE FRIENDS

LINE FRIENDS est une marque mondiale qui a commencé avec les personnages BROWN & FRIENDS, créés pour être utilisés comme autocollants pour la principale application de messagerie mobile LINE et ses 200 millions d'utilisateurs actifs dans le monde entier. LINE FRIENDS étend également ses activités utilisant la technologie IP en s'associant à diverses entreprises de médias et de jeux, notamment Netflix (séries d'animation originales), SUPERCELL (Brawl Stars) et NEXON (KartRider). Veuillez consulter le site ci-après : www.LINEFRIENDS.com.

À propos de XP-PEN

XP-PEN est une marque professionnelle et fiable de tablettes graphiques, d'écrans à stylet, de stylets, et plus encore. Notre équipe se consacre sans relâche à l'innovation afin de faire entrer chaque artiste dans l'ère numérique avec des outils et des technologies adaptés à ses besoins individuels. XP-PEN est devenue une marque bien connue de tablettes graphiques numériques, et les utilisateurs du monde entier apprécient les outils, la technologie et la valeur que XP-PEN apporte sur le marché. Suivez-nous sur Instagram : Https://www.instagram.com/xppen/.. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected] afin de bénéficier d'une coopération.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1313395/XP_PEN.mp4

Related Links

http://www.xp-pen.com



SOURCE XP-PEN