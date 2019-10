Xpress Money annonce le « concours Superfan » pour les fans de football en Afrique

Un fan chanceux accompagné d'un ami assistera au match Leicester City vs Manchester City en direct au stade King Power en février 2020

Les gagnants profiteront d'un voyage toutes frais payées à Leicester City

DUBAÏ, EAU, 15 octobre 2019 / PRNewswire / - Il y a quelques semaines, Xpress Money, société du groupe Finablr, a fait la une des journaux en s'inscrivant en tant que partenaire de transfert d'argent officiel de Leicester City Football Club (LCFC), un partenariat unique en son genre avec la société mondiale de transfert de fonds.





Quelques mois après le début de la saison, alors que l'exaltation autour de la Premier League continuait de monter, Xpress Money et le Leicester City Football Club ont annoncé le concours « Xpress Money –Superfan » destiné aux fans de football en Afrique. Le football est l'un des sports les plus appréciés en Afrique et Leicester City a un public énorme, suivi par son public du continent. Le clou de ce voyage entièrement sponsorisé à Leicester City est que le vainqueur et un ami vont regarder l'adrénaline monter pendant le match Leicester City vs Manchester City au Stade King Power le 22 février 2020 ! Regarder Manchester City, les champions en titre, affronter Leicester City à domicile promet d'être une opportunité unique dans la vie qu'il est difficile de rater.

Ce concours met en évidence l'engagement de Xpress Money à fournir à son public mondial diversifié l'occasion de concrétiser ses rêves de football. Ashwin Gedam, Vice-président, Marketing mondial - Xpress Money, explique : « Notre partenariat avec le Leicester City Football Club reflète notre passion pour la création d'une communauté mondiale en engageant le public tout au long de son parcours. À travers le concours «Xpress Money Superfan » et de nombreuses autres initiatives en vue, nous souhaitons organiser des expériences uniques pour les fans de football au cours de la saison actuelle de Premier League. »

Pour participer à ce concours, les fans de football en Afrique doivent partager leurs moments favoris de la Premier League de Leicester City avec Xpress Money. Le concours sera ouvert aux inscriptions du 16 octobre jusqu'au 31 octobre 2019*. Pour plus d'informations sur le concours 'Xpress Money Superfan', veuillez consulter https://www.xpressmoney.com/LCFC/

*Les conditions générales s'appliquent

