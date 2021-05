XR Association en Ecorys publiceren diepgaande studie over de stand van zaken en de toekomst van XR-technologie in Europa

WASHINGTON, 14 mei 2021 /PRNewswire/ -- Vandaag hebben de XR Association (XRA) - de brancheorganisatie die het brede ecosysteem vertegenwoordigt dat de virtuele, augmented en mixed reality (gezamenlijk XR) industrieën aandrijft - en Ecorys - een vooraanstaand Europees economisch onderzoeksbureau - een nieuwe studie uitgebracht waarin de stand van zaken in de Europese XR-industrie wordt geschetst. Voortbouwend op een originele analyse uit 2017 , beoordeelt XR en zijn potentieel voor Europa de drijvende krachten achter de invoering van XR in Europa en schetst het een mooie toekomst voor immersieve technologie in een Europese economie die voor het eerst digitaal wordt.

"We zijn vereerd om samen met Ecorys de aandacht te blijven vestigen op de veelbelovende toekomst - en het impactvolle heden - van XR-technologie in Europa," aldus Liz Hyman, CEO van XRA. "Net als in de Verenigde Staten zorgt XR in Europa voor een revolutie in de manier waarop we trainen, leren, creëren, spelen en vooral met elkaar in contact komen. In een wereld die steeds digitaler wordt, wordt XR een dwingende noodzaak voor het bedrijfsleven."

Na een wereldwijde pandemie die de digitale transformatie van werk heeft versneld, en in overeenstemming met de focus van de Europese Commissie op "een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk", wordt in de studie geconcludeerd dat XR tegen 2025 naar verwachting 20 tot 40 miljard euro aan de Europese economie zal toevoegen en rechtstreeks werkgelegenheid zal creëren voor zo'n 440 000 tot 860 000 mensen.

"Het potentieel van XR om economisch herstel, groei en transformatie te stimuleren is duizelingwekkend", zegt Alexandros Vigkos, Senior Consultant voor Digitale Economie bij Ecorys. "Onze bevindingen van 2021 onderstrepen hoe belangrijk het is ons regelgevingslandschap en onze opleidingsprogramma's voor werknemers op elkaar af te stemmen om de technologie te helpen haar potentieel voor Europa te realiseren."

De belangrijkste bevindingen zijn:

Meer dan 93% van de in Europa ondervraagde XR-bedrijven voorspelt een groei van hun omzet in de komende drie jaar, waarbij twee derde verwacht dat hun inkomsten met meer dan de helft zullen stijgen.

Geschat wordt dat XR tegen 2025 direct of indirect 1,2 tot 2,4 miljoen nieuwe banen in Europa zal opleveren.

94,8% van de ondervraagde bedrijven voorspelt een matige tot exponentiële groei in de komende drie jaar.

XR voor ondernemingen zal naar verwachting een grotere vlucht nemen dan commerciële toepassingen van de technologie, gezien de bewezen voordelen op gebieden als productieprocessen, productontwikkeling, samenwerking, klantenrelaties en horizontale activiteiten.

Voor een nadere beschouwing van XR en het potentieel ervan voor Europa, zie https://xra.org/research/xr-and-its-potential-for-europe/ .

Over de XR Association:

De XR Association bevordert de dynamische wereldwijde groei van de XR-industrie, die virtual reality, augmented reality, mixed-reality en toekomstige meeslepende technologie omvat. XRA wijst de weg naar een verantwoorde ontwikkeling en toepassing van XR door belanghebbenden bijeen te brengen, beste praktijken en onderzoek te ontwikkelen en op te komen voor zijn leden en de XR-industrie in het algemeen.

De XR Association, die is opgericht door Google, HTC Vive, Microsoft, Oculus van Facebook en Sony Interactive Entertainment, vertegenwoordigt het brede ecosysteem van de XR-industrie, waaronder fabrikanten van headsets, technologieplatforms, bedrijven die onderdelen en randapparatuur leveren, internetinfrastructuurbedrijven, leveranciers van bedrijfsoplossingen en zakelijke eindgebruikers.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/948697/XRA_Logo.jpg

Related Links

https://xra.org



SOURCE XR Association