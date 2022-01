XRdoge - De la crypto-mème à la crypto écolo

XRdoge se transforme en crypto-mème écolo. Le nouveau projet utilitaire écologique automatisera les exigences de compensation de carbone des ménages. À l'aide d'un dispositif matériel innovant dont le brevet a été déposé, et avec XRdoge comme jeton utilitaire intermédiaire, le client sera en mesure de transférer de la valeur réelle et de compenser son empreinte carbone.

Raymond Thomson, cofondateur de XRdoge :

« L'objectif est que la cryptomonnaie XRdoge serve de pont utilitaire et de valeur entre un dispositif de matériel breveté dans la maison, et les programmes de compensation de carbone du monde réel.

« L'automatisation permettra d'éviter les complications écologiques et les mèmes rendront le processus intéressant et amusant. Être écolo ne veut pas dire être ennuyeux ! »

Alors que certaines cryptomonnaies restent à jamais des mèmes et que certains jetons utilitaires oublient l'importance des mèmes pour capter l'imagination du consommateur, XRdoge a ouvert la voie à une nouvelle synthèse des mèmes et de l'utilité.

« XRdoge a utilisé des mèmes pour créer une base solide dans le monde de la cryptomonnaie à l'échelle mondiale, nous allons dorénavant utiliser nos modèles de mèmes pour montrer comment l'utilité de XRdoge peut aider à transformer le monde. »

Avec un brevet matériel déposé et des annonces imminentes de nouveaux partenariats de compensation de carbone vert, XRdoge semble se tailler un espace unique dans la cryptosphère en utilisant les mèmes et l'utilité pour créer un monde meilleur et plus vert.

Quand on lui a demandé pourquoi XRdoge a décidé de construire sa cryptomonnaie sur le réseau XRP Ledger, Raymond Thomson a répondu :

« Le réseau XRP Ledger est déjà l'un des réseaux cryptographiques les plus rapides et les plus écologiques. Par rapport aux jetons Bitcoin et Ethereum, l'empreinte carbone des transactions est minuscule. C'est ce qui en fait le réseau parfait pour XRdoge pour participer à la révolution verte. »

XRdoge est un jeton construit sur l'XRP Ledger, public et décentralisé. Pour en savoir plus sur le nouveau projet utilitaire vert XRdoge, consultez le livre blanc . Pour en savoir plus sur le projet XRdoge dans sa globalité, consultez leur site web .

