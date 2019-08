XTAR lance le nouveau chargeur PB2S, un chargeur rapide à double fonction Type-C et une banque d'énergie

SHENZHEN, Chine, 21 août 2019 /PRNewswire/ -- XTAR, une société du secteur des technologies de pointe et des nouvelles technologies, a lancé aujourd'hui le chargeur de batterie XTAR : un produit deux en un faisant office de chargeur rapide à double fonction PB2S Type-C et de banque d'énergie. Le PB2S charge des batteries 20700/21700 ; autrement dit, il peut disposer d'une plus grande capacité comme banque d'énergie. En outre, quatre couleurs sont disponibles : noir, jaune, rouge et bleu.

Chargeur portable disposant d'une fonction de banque d'énergie

Le PB2S de XTAR est un chargeur de batterie Li-ion intelligent, mais aussi une banque d'énergie portable. Cela signifie qu'il peut charger une batterie Li-ion et un téléphone portable en même temps. Il prend en charge les modèles 18650 à 21700, devançant ainsi ses concurrents.

Chargement rapide QC3.0+PD3.0

Le PB2S de XTAR dispose du très apprécié chargement rapide à double protocole QC3.0+PD3.0, compatible avec la plupart des adaptateurs de charge rapide et des téléphones sur le marché. Qu'il soit sur Android ou sur IOS, le téléphone portable peut être entièrement chargé en peu de temps.

Plus grande surface, plus petite résistance

Le PB2S de XTAR dispose d'une plus grande surface de contact avec les pôles, assurant aux batteries une meilleure prise. Outre le renouvellement des matériaux en métal de grande qualité utilisable plus de 30 000 fois, cette technologie réduit non seulement la résistance du contact négatif, mais prolonge également la durée de vie de la batterie.

Afficheurs à tube numérique précis et plus polyvalents

Le PB2S affiche en temps réel le niveau de charge et la tension et le pourcentage de capacité de la batterie et dispose d'un bouton qui s'utilise d'une seule main pour vérifier la tension et le niveau de charge de chaque batterie.

Technologie brevetée et sûre

Le PB2S de XTAR adopte la technologie d'équilibrage du niveau de charge de la batterie, équilibrant le flux de courant entrée et de courant sortie, protégeant surtout la durée de vie de la batterie, utilisant pleinement sa capacité et augmentant la longévité de chaque cellule.

Matériau ignifuge, durable et sûr

XTAR utilise un matériau recouvert de caoutchouc, dispose de caractéristiques tactiles respectueuses de la peau et de matériaux PC ignifuges et résistants au feu pour prolonger la durée de vie du chargeur et garantir la sécurité.

Ce produit PB2s mis à niveau vous sera d'une aide précieuse lorsque vous êtes pressés, en extérieur ou que vous avez besoin d'un chargeur de téléphone portable.

À propos de XTAR

Créée en 2006, XTAR est une entreprise de technologies électroniques de Shenzhen comprenant la R-D, la production, la commercialisation et les services. XTAR est spécialisée, depuis plus de 13 ans, dans le développement et la fabrication de batteries Li-ion, de chargeurs intelligents et de lampes de poche LED de grande qualité.

Contact :

Téléphone : (+86) 755 25507076

Courriel : info@xtar.cc

Site Web : www.xtar.cc

Facebook@ShenzhenXTAR

Instagram@xtar_official

