Xtep и House of Holland представили совместную коллекцию "City Runner"; Xtep стал первым китайским спортивным брендом, участвующим в Лондонской неделе моды

Xtep - первый китайский спортивный бренд, проводящий премьерный показ своей коллекции в рамках ведущего события британского мира моды, что наглядно свидетельствует о прогрессивных амбициях торговой марки. На мероприятии присутствовали генеральный директор бренда Xtep Холли Ли (Holly Li) и креативный директор House of Holland Генри Холланд (Henry Holland). Показ "City Runner" проходил на инновационном круглом подиуме, возведенном на территории лондонского Парка Газгольдер.

Тщательно подобранные модели продемонстрировали публике выразительное сочетание спорта/динамики и городского стиля коллекции "City Runner". Аудитория высоко оценила комбинацию передовых тенденций в сфере спортивной моды от Xtep c ярким стилем House of Holland.

Xtep представляет свою инновационную и универсальную продукцию следящим за модой британским потребителям совместно с популярным в Великобритании дизайнерским брендом House of Holland. Сочетая в себе эстетику британского уличного стиля с последними инновациями в мире спорта, коллекция "City Runner" наглядно демонстрирует качество и современные свойства одежды китайского бренда. Только представьте себе костюм для бега, в котором спокойно можно появиться на улицах города, да еще и украшенный фирменными деталями House of Holland! Выразительная эстетика новой коллекции отличается яркими расцветками, смелыми принтами, высокотехнологичными тканями и актуальным стилем. Ориентируясь на потребности и стремления современной молодежи, дизайнер Генри Холланд создал коллекцию для людей, живущих в динамичной и креативной городской обстановке.

Принты в стиле "тай-дай", ранее ставшие хитом промежуточной коллекции House of Holland, появляются здесь вновь. На этот раз - с кислотных лимонных и бирюзовых оттенках для мужских моделей и психоделическом персике для женщин. Корректирующие силуэт дышащие вставки и легчайший нейлон со светоотражающей кромкой идеально сочетаются с верхней одеждой 3М, что добавляет этой спортивной коллекции функциональности.

Xtep - один из ведущих спортивных брендов Китая. Являясь лидером в сфере высокотехнологичной одежды и обуви для беговых видов спорта, компания оказала спонсорскую поддержку и самостоятельно организовала свыше 1 000 соревнований по бегу, в которых приняли участие пять миллионов спортсменов, пробежавшие в общей сложности свыше 100 миллионов километров. Этот факт сделал бренд идеальным партнером для подобного международного сотрудничества. Xtep представил свою новую коллекцию на ведущей международной неделе моды, поделившись со всем миром своим уникальным взглядом на спортивную моду.

О компании Xtep International Holdings Limited

Xtep International Holdings Limited (код акций на бирже SEHK: 1368) является ведущим мультибрендовым производителем спортивной одежды, зарегистрированным на основной площадке Гонконгской фондовой биржи с 3 июня 2008 года. Группа специализируется на дизайне, разработке, производстве, сбыте, маркетинге и бренд-менеджменте спортивной продукции - одежды, обуви и аксессуаров. Учрежденный в 2001 году флагманский бренд "Xtep" является ведущей торговой маркой профессиональных товаров для спорта. Бренд располагает обширной дистрибьюторской сетью из 6300 магазинов в более чем 30 провинциях, автономных районах и муниципалитетах Китая, а также собственными филиалами за рубежом. В 2019 году Группа диверсифицировала портфель своих брендов, и на сегодняшний день он включает еще четыре международно признанных торговых марки - K-Swiss, Palladium, Saucony и Merrell.

Xtep входит в MSCI China Small Cap Index, Hang Seng Composite Index Series и Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Для получения дополнительной информации посетите официальный веб-сайт Xtep: www.xtep.com.hk или присоединяйтесь к аккаунту Группы в WeChat: xtepholdings.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/997573/Xtep_2.jpg

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http://www.xtep.com.hk



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