Xtep s House of Holland představují svou kolekci „City Runner", první čínskou značku sportovního oblečení předvádějící na Týdnu módy v Londýně

Xtep je první čínskou značkou sportovního oblečení, která se svou kolekcí debutovala na této přední britské módní události, ve znamení budoucích ambicí společnosti Xtep. Akce se zúčastnili generální ředitelka značky Xtep Holly Li a Henry Holland, generální ředitel a kreativní ředitel House of Holland. Přehlídka „City Runner" se konala v parku Gas Holder v Londýně a zahrnovala vysoce inovativní kruhové přehlídkové molo.

Speciálně připravená přehlídka představila kolekci „City Runner", která je kombinací sportu, dynamiky a městského stylu. Diváky zaujalo smíšení sportovního módního stylu značky Xtep s odvážným a brilantním stylem House of Holland.

Xtep přináší své všestranné a inovativní sportovní oblečení do módní veřejnosti Velké Británie s britskou návrhářskou značkou House of Holland. Kolekce „City Runner" kombinuje britskou estetiku s inovacemi v oblasti sportovního oblečení a nabízí kvalitu běžeckého oblečení značky a inovace uliční módy. Představuje běžecké oblečení v kombinaci s uličním stylem, zdůrazněné výraznými detaily značky House of Holland. Tato charakteristická estetika využívá jasné barvy, výrazné potisky, technicky vyspělé zpracování a styl. Návrhář Henry Holland vytvořil s ohledem na estetiku moderní mládeže kolekci pro ty, kteří žijí dynamickým a kreativním městským životním stylem.

Potisky barvou za studena (tie-dye), které byly dříve považovány za součást předpodzimní kolekce značky House of Holland, jsou přepracovány na limetkové a šedozelené odstíny pro pánské oblečení a „psychedelický broskvový příběh" pro ženskou kolekci. Prodyšné a tělo obepínající úplety a nylonové prvky jsou zdobeny reflexním lemováním a spojeny s pracovním oblečením 3M, čímž se zvyšuje skutečná funkčnost této kolekce sportovních oděvů.

Xtep je jednou z předních domácích sportovních značek v Číně. Jako lídr v oblasti technického běžeckého oblečení a obuvi sponzorovala a nezávisle organizovala více než 1 000 běžeckých soutěží, na nichž celkem pět milionů účastníků přeběhlo více než 100 milionů kilometrů, což je činí ideálními partnery pro tuto globální spolupráci. Společnost Xtep představila tuto kolekci během vrcholového mezinárodního týdne módy a sdílela se světem jedinečnou perspektivu sportovní módy Xtep.

O společnosti International Holdings Limited

Xtep International Holdings Limited (burzovní kód SEHK: 1368) je přední společnost vyrábějící různorodé sportovní oblečení a je obchodována na hlavním seznamu burzy v Hongkongu od 3. června 2008. Skupina se zabývá především návrhy, vývojem, výrobou, prodejem, marketingem a řízením značky sportovních výrobků, včetně obuvi, oděvů a doplňků. Vlastní značka „Xtep", založená v roce 2001, je přední profesionální sportovní značkou s rozsáhlou distribuční sítí více než 6 300 obchodů pokrývajících 31 provincií, autonomních regionů a obcí v ČLR a v zámoří. V roce 2019 skupina dále diverzifikovala své portfolio značek, které nyní zahrnuje čtyři mezinárodně uznávané značky, jmenovitě K-Swiss, Palladium, Saucony a Merrell.

Xtep je součástí indexu MSCI China Small Cap, řady indexů Hang Seng Composite a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti Xtep: www.xtep.com.hk nebo vyhledejte skupinu v aplikaci WeChat: xtepholdings.

