Xtep x House of Holland présente sa collection « City Runner », la première marque de vêtements de sport chinoise à participer à la Fashion Week de Londres

Xtep est la première marque de vêtements de sport chinoise à présenter sa collection lors du plus important événement consacré à la mode au Royaume-Uni, ce qui témoigne des ambitions avant-gardistes de Xtep. Holly Li, PDG de la marque Xtep, et Henry Holland, PDG et directeur de la création de House of Holland, étaient présents à l'événement. Le défilé « City Runner » a eu lieu à Gas Holder Park, à Londres, sur un podium circulaire innovant.

Au sein de ce décor conçu pour l'occasion afin de mettre en valeur l'allure à la fois sportive/dynamique et urbaine de « City Runner », le public a pu apprécier l'alliance du style sportif de Xtep et du style splendide et audacieux de House of Holland.

Xtep propose des vêtements de sport polyvalents et innovants au public branché du Royaume-Uni en partenariat avec la marque de designer britannique House of Holland. Combinant une esthétique streetwear britannique à des innovations apportées aux vêtements de sport, la collection « City Runner » met en valeur chaque marque pour ses qualités en matière de running et pour l'innovation dont elle fait preuve dans le domaine du streetwear. Il en résulte une garde-robe de running street style mise en valeur par les détails distinctifs de House of Holland. Cette esthétique emblématique est caractérisée par des couleurs vives, des imprimés audacieux, un style et des inventions techniques avancés. Avec en tête l'esthétique moderne de la jeunesse, le designer Henry Holland a imaginé une collection pour celles et ceux qui ont adopté un style de vie urbain dynamique et créatif.

Les imprimés tie-and-dye, déjà aperçus dans la collection pré-automne de House of Holland, sont retravaillés dans des tons bleu canard et vert citron passés à l'acide pour la collection homme et pêche psychédélique pour la collection femme. Les empiècements moulants en nylon respirant ou fin comme le papier sont agrémentés de liserés réfléchissants et portés avec des vêtements d'extérieur 3M afin de souligner la vocation purement fonctionnelle de cette collection de vêtements de sport.

Xtep est l'une des principales marques de sports autochtones en Chine. En tant que leader du secteur des vêtements et des chaussures de running techniques, elle a sponsorisé et organisé de manière indépendante plus de 1 000 compétitions de course à pied, réunissant un total de cinq millions de participants sur 100 millions de kilomètres, ce qui en fait le partenaire idéal pour une telle collaboration internationale. Xtep a lancé sa collection lors de l'une des plus importantes Fashion Weeks dans le monde, partageant ainsi sa vision unique de la mode sportive avec le reste du monde.

À propos de Xtep International Holdings Limited

Xtep International Holdings Limited (SEHK : 1368) est une société de vêtements de sport multimarques de premier plan cotée à la bourse de Hong Kong depuis le 3 juin 2008. Le Groupe exerce principalement ses activités dans les domaines de la conception, du développement, de la fabrication, de la vente et du marketing et de la gestion de marques de produits de sport, y compris les chaussures, vêtements et accessoires. Créée en 2001, sa marque « Xtep » est une marque de sport professionnel de premier plan dotée d'un vaste réseau de distribution composé de plus de 6 300 magasins répartis dans 31 provinces, régions autonomes et municipalités de la République populaire de Chine (RPC) et à l'étranger. En 2019, le Groupe a davantage diversifié son portefeuille, qui comprend désormais quatre marques de renommée internationale, à savoir K-Swiss, Palladium, Saucony et Merrell.

Xtep est un composant du MSCI China Small Cap Index, des Hang Seng Composite Index Series et de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de Xtep www.xtep.com.hk ou rejoindre le WeChat du Groupe xtepholdings.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/997572/Xtep_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/997573/Xtep_2.jpg

SOURCE Xtep