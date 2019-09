Xtep x House of Holland prezentuje kolekcję City Runner i staje się pierwszą marką odzieży sportowej z Chin na londyńskim tygodniu mody

Xtep to pierwsza chińska marka odzieży sportowej, której kolekcja zadebiutowała na najważniejszym w Wielkiej Brytanii wydarzeniu modowym, co symbolizuje postępowe ambicje marki. W trakcie pokazu obecni byli główna dyrektor wykonawcza Xtep Holly Li oraz Henry Holland, główny dyrektor wykonawczy i dyrektor kreatywny House of Holland. Pokaz City Runner odbył się w Gas Holder Park w Londynie i bazował na bardzo innowacyjnym, kolistym wybiegu.