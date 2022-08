xTool, famoso marchio di incisioni laser, "costruisce una scuola elementare" per i bambini che riprendono le lezioni dopo le vacanze estive

Un percorso invertito rispetto a Meta, come amore e creatività nel mondo reale

SHENZHEN, Cina, 15 agosto 2022 /PRNewswire/-- xTool, un affermato marchio di macchine per incisione laser, collabora con Pencils of Promise per la riapertura delle scuole dopo le vacanze estive. Pencil of Promise (PoP) costruisce scuole elementari pubbliche sicure e sane, con insegnanti ben formati e supportati, in cui gli studenti possono studiare con profitto. In questa campagna, xTool donerà 1 dollaro per ogni utente xTool che condividerà i propri contenuti del ritorno a scuola sui social media quali Facebook (https://www.facebook.com/xToolOfficial), mentre verranno donati 10 dollari per ogni macchina venduta su www.xtool.com nel periodo 15-31 agosto. Si stima che xTool donerà almeno 10.000 dollari a Pencils of Promise.

xTool, a DIY laser engraving machine brand, to build a school for kids during the back-to-school season

Perché un marchio di macchine per incisione laser dedica attenzione al benessere e all'educazione dei bambini?

xTool ha notato che molti strumenti vengono sviluppati per stimolare la creatività delle persone nel mondo digitale. Ad esempio, Facebook ha proposto il concetto di "Meta". Tuttavia, lo sviluppo degli strumenti utilizzati nel mondo fisico è in ritardo. Per questo motivo Makeblock, la società capogruppo di xTool, ha lanciato xTool e ha deciso di intraprendere un percorso inverso rispetto a Meta.

xTool desidera inoltre contribuire al mondo dell'istruzione, sebbene la sua attività si concentri maggiormente sull'industria del laser, preparando la linea di prodotti di giocattoli STEM dedicata al settore dell'istruzione.

Conosciamo xTool — la nuova stella nel firmamento dell'incisione e del taglio al laser

I dati dei trend di ricerca di Google dello scorso anno in tutto il mondo indicano che l'interesse per xTool nelle ricerche è in aumento e in alcuni periodi ha anche superato il leader del settore.

Una volta apparsa sul mercato, xTool D1 ha ricevuto grandi elogi.

In seguito, anche xTool D1 Pro, la versione aggiornata di D1, lanciata nel luglio 2022, ha attirato molta attenzione. Sono state costruite oltre 400 unità dal giorno del lancio ufficiale.

A xTool M1 è stato assegnato il premio tedesco "Red Dot". Il suo aspetto elegante la rende la scelta ideale per l'uso domestico.

xTool è impegnata ad aumentare i materiali da taglio e incisione per garantire un maggior numero di scenari di utilizzo. Di conseguenza, crea un'ecologia, seleziona vari tipi di materiali da incisione e taglio di alta qualità e li categorizza in base a diversi usi.

xTool ha recentemente aperto siti per il mercato europeo (eu.xtool.com) e giapponese (https://www.amazon.co.jp/dp/B0B3R1SD38?ref=myi_title_dp) per consentire agli utenti di regioni diverse di usufruire di un servizio migliore.

Ora xTool è in cerca di una maggiore collaborazione con diverse aree.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1877809/xTool_Image_20220813201659.jpg

SOURCE xTool